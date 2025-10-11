Kaos u splitskoj gradskoj upravi: Netko upao u sustav, Šuta najavio izvanrednu pressicu

"Grad Split će u najkraćem roku izvršiti detaljnu i točnu provjeru u kojim slučajevima i u kojem opsegu je došlo do uvida u osobne podatke te po potrebi izvijestiti pojedince ako je došlo do uvida u obradu posebnih kategorija osobnih podataka 'osjetljivi podaci', osobito podataka koji se odnose na djecu, medicinsku dokumentaciju, IBAN račune i slično, prenosi Dalmatinski portal.