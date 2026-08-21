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GLAVNI TAJNIK STRANKE

Katičić: Petryjevo ponašanje neprimjereno

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Hina
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21. kol. 2026. 13:14
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Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić rekao je u petak da ponašanje ličko-senjskog župana Ernesta Petryja u javnosti nije primjereno funkciji koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti  da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja.

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"Stav je stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način", rekao je Katičić novinarima na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Novinare je zanimao stav stranke oPetryju koji se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska večer uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.

Katičić je rekao da ne postoje statutarne mogućnosti da se zbog toga Petryja izbaci iz HDZ-a, dodavši da to ne postoji niti u jednoj stranci.

"Mislim da nije primjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. To treba štititi, uključujući vas i svih nas", rekao je.

Na pitanje traži li  Predsjedništvo HDZ-a od Petryja da podnese ostavku na mjesto župana i stranačke dužnosti zbog sporne snimke, Katičić je kazao da kao glavni tajnik razgovara sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i Petryja. 

Naveo je da se Predsjedništvo HDZ-a još nije sastalo na tu temu te ne može prejudicirati odluke.

Najavio je da će obaviti sve konzultacije  te javnost na vrijeme obavijestiti o koracima koje će HDZ poduzeti.

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Teme
ernest petry hdz krunoslav katičić

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