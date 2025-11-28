Kazneno prijavljen hrvatski državljanin zbog ratnog zločina nad civilima kod Drniša

Šibensko-kninska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 72-godišneg hrvatskog državljanina, nedostupnog hrvatskim pravosudnim tijelima, tereteći ga da je od lipnja 1994. do 4. kolovoza 1995. , kao načelnik "SJB Drniš" počinio više kaznenih djela ratnog zločina na štetu hrvatskog civilnog stanovništva.
Oglas
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 72-godišnjak znao da se nakon okupacije grada Drniša i općine Ružić s okolnim mjestima na tom području civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti ubija, muči, protuzakonito zatvara, kao i da mu se imovina pljačka i uništava, ali nije učinio ništa da spriječi zločine ili kazni počinitelje.
Osumnjičeni je bio upoznat s činjenicom da su ubijene tri osobe, tada u dobi od 70 do 83 godine, izvijestila je šibensko-kninska policija.
Iako je bio dužan spriječiti počinjenje zločina ili kazniti počinitelje, te je za to imao moć i ovlasti, nije poduzeo nikakve nužne i razumne mjere da se takvi zločini spriječe, suzbiju i kazne, time pristajući da njemu podređeni pripadnici milicije nastave s takvim postupanjima, ujedno pristajući i na posljedice takvog protupravnog ponašanja, utvrdili su istražitelji.
Protiv osumnjičenog 72-godišnjaka, koji nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu.
Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas