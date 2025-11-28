Oglas

načelnik "SJB Drniš"

Kazneno prijavljen hrvatski državljanin zbog ratnog zločina nad civilima kod Drniša

author
Hina
|
28. stu. 2025. 18:28
policija pu zagrebačka
PU zagrebačka

Šibensko-kninska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 72-godišneg hrvatskog državljanina, nedostupnog hrvatskim pravosudnim tijelima, tereteći ga da je od lipnja 1994. do 4. kolovoza 1995. , kao načelnik "SJB Drniš" počinio više kaznenih djela ratnog zločina na štetu hrvatskog civilnog stanovništva.

Oglas

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 72-godišnjak znao da se nakon okupacije grada Drniša i općine Ružić s okolnim mjestima na tom području civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti ubija, muči, protuzakonito zatvara, kao i da mu se imovina pljačka i uništava, ali nije učinio ništa da spriječi zločine ili kazni počinitelje.

Osumnjičeni je bio upoznat s činjenicom da su ubijene tri osobe, tada u dobi od 70 do 83 godine, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Iako je bio dužan spriječiti počinjenje zločina ili kazniti počinitelje, te je za to imao moć i ovlasti, nije poduzeo nikakve nužne i razumne mjere da se takvi zločini spriječe, suzbiju i kazne, time pristajući da njemu podređeni pripadnici milicije nastave s takvim postupanjima, ujedno pristajući i na posljedice takvog protupravnog ponašanja, utvrdili su istražitelji.

Protiv osumnjičenog 72-godišnjaka, koji nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Ratni zločin Zapovjedna odgovornost Zločini nad civilima drniš

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ