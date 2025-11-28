Kazneno prijavljen hrvatski državljanin zbog ratnog zločina nad civilima kod Drniša

Iako je bio dužan spriječiti počinjenje zločina ili kazniti počinitelje, te je za to imao moć i ovlasti, nije poduzeo nikakve nužne i razumne mjere da se takvi zločini spriječe, suzbiju i kazne, time pristajući da njemu podređeni pripadnici milicije nastave s takvim postupanjima, ujedno pristajući i na posljedice takvog protupravnog ponašanja, utvrdili su istražitelji.