Oglas

bacio pirotehničko sredstvo

Kazneno prijavljen muškarac zbog požara u zagrebačkom Arena Centru

author
Hina
|
30. stu. 2025. 16:19
Arena centar
Josip Mikacic/PIXSELL

Muškarca uhićenog zbog nedavnog požara u skladištu Arena Centra, zagrebačka policija osumnjičila je za dovođenje u opasnost života i imovine, utvrdivši da je u prostor skladišta bacio pirotehničko sredstvo uslijed čega je izbio požar raznog materijala.

Oglas

Sumnja se da je 37-godišnjak u petak navečer u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova, došao do garaže trgovačkog centra, aktivirao pirotehničko sredstvo te ga bacio u prostor skladišta uslijed čega je izbio požar raznog materijala, izvijestila je u nedjelju policija.

Požar je izbio oko 18 sati te je ubrzo ugašen.

Policija je u subotu izvijestila da je uhitila muškarca kojeg povezuje s tim požarom.

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
arena centar policija požar zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ