Oglas

"unazadio je odnose"

Komšić pred UN-om napao Hrvatsku. Odgovorio Grlić-Radman

author
Hina
|
26. ruj. 2025. 18:15
PXL_050825_136402356.jpg
PIXSELL / Sime Zelic/PIXSELL

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ocijenio je da je član Predsjedništva BiH Željko Komšić teško unazadio odnose Hrvata i Bošnjaka u toj zemlji nakon što je u govoru pred Ujedinjenim narodima optužio Hrvatsku za agresiju na BiH i korupciju u predmetu pred Europskim sudom za ljudska prava.

Oglas

"Odbacujemo aluzije nelegitimnog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je teško unazadio odnose između Hrvata i Bošnjaka u Federaciji BiH", objavio je na X-u šef hrvatske diplomacije. 

Komšić je u četvrtak u govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku optužio Hrvatsku za agresiju tijekom rata na BiH i za rušenje žalbe njegova savjetnika Slavena Kovačevića. Izrazio je i sumnju u korupciju Europskog suda za ljudska prava u tom predmetu.  

Grlić Radman je naveo kako Komšić "nastavlja s aktivnostima koje urušavaju stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine te sabotiraju njen europski i euroatlanski put'. 

Njegov istup je na X-u osudio i zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, rekavši kako retorika koju Komšić koristi produbljuje unutarnje podjele u zemlji i nanosi štetu ugledu Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni.

Teme
Gordan Grlić Radman

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ