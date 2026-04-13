Izbori u Mađarskoj

Kosor o porazu Viktora Orbana: "Poruka silnicima da ničija nije dovijeka"

13. tra. 2026. 09:09
Budimpešta se u ponedjeljak pretvorila u zonu slavlja do ranih jutarnjih sati, ljudi su plesali na ulicama, a automobili su trubili dok su pristaše oporbene stranke Tisza slavile svoju uvjerljivu pobjedu na ključnim izborima u nedjelju.

Izbori na kojima je, prema preliminarnim podacima, zabilježena rekordna izlaznost od 80 posto, okončali su 16-godišnju vladavinu desničarskog premijera Viktora Orbana, a za Mađare koji su nazdravljali i mahali zastavama u glavnom gradu to je značilo glasanje za europsku orijentaciju zemlje i obnovu demokracije koju su Orban i njegova vlada postupno urušavali od 2010. godine.

Na mađarske izbore osvrnula se i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.

"Snaga demokracije, snaga građana, birača, to je Mađarska danas.

Poruka silnicima da ničija nije dovijeka.

I da; u demokracijama je važna snažna opozicija, a ne ona koja se boji i uzmiče pa joj komadi otpadaju i slažu se uz vlast", poručila je.

