Kosor o porazu Viktora Orbana: "Poruka silnicima da ničija nije dovijeka"

Budimpešta se u ponedjeljak pretvorila u zonu slavlja do ranih jutarnjih sati, ljudi su plesali na ulicama, a automobili su trubili dok su pristaše oporbene stranke Tisza slavile svoju uvjerljivu pobjedu na ključnim izborima u nedjelju.
Izbori na kojima je, prema preliminarnim podacima, zabilježena rekordna izlaznost od 80 posto, okončali su 16-godišnju vladavinu desničarskog premijera Viktora Orbana, a za Mađare koji su nazdravljali i mahali zastavama u glavnom gradu to je značilo glasanje za europsku orijentaciju zemlje i obnovu demokracije koju su Orban i njegova vlada postupno urušavali od 2010. godine.
Na mađarske izbore osvrnula se i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
"Snaga demokracije, snaga građana, birača, to je Mađarska danas.
Poruka silnicima da ničija nije dovijeka.
I da; u demokracijama je važna snažna opozicija, a ne ona koja se boji i uzmiče pa joj komadi otpadaju i slažu se uz vlast", poručila je.
Snaga demokracije, snaga građana, birača, to je Mađarska danas. Poruka silnicima da ničija nije dovijeka. I da; u demokracijama je važna snažna opozicija a ne ona koja se boji i uzmiče pa joj komadi otpadaju i slažu se uz vlast.— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 13, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
