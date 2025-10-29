NOVI ZAKONI
Kraj bespravnoj gradnji diljem Hrvatske? Država je promijenila pravila igre: Evo što pokazuju brojke
Godinama se ruši ono što je izgrađeno bez dozvole, ali broj bespravnih gradnji i dalje raste. Novi zakoni o gradnji i prostornom uređenju trebali bi tome stati na kraj jer donose nova pravila za kampove, stroži nadzor i zabranu etažiranja.
Kuće, kampovi i vile niču brže nego što inspekcija stigne do njih, a bespravna gradnja - hrvatski je sport koji ne posustaje. Država je sada odlučila promijeniti pravila igre.
Od 2019. do danas inspektori su obavili više od 42.000 nadzora. Pokrenuli su više od deset tisuća postupaka, podnijeli više od tri stotine kaznenih prijava, a naplaćeno je više od 16,5 milijuna eura kazni. Srušeno je više od dvije tisuće građevina, a rušenja se nastavljaju svakodnevno.
No, umjesto da ruši - država sada želi spriječiti da se takve građevine uopće naprave. Zato se mijenjaju zakoni o gradnji, prostornom uređenju i energetskoj učinkovitosti. Cilj je ubrzati legalnu gradnju, digitalizirati prostorne planove i pojačati nadzor, posebno na obali, gdje su bespravni kampovi posljednjih godina postali pravilo, a ne iznimka.
Samo ove godine, u pet županija diljem Jadrana, utvrđene su nepravilnosti i to u čak 20 kampova. Izdano je 677 rješenja o uklanjanju, a u šest kampova već je srušeno gotovo 200 objekata.
Novi zakon točno propisuje što kamp smije biti - privremeni smještaj s montažnim objektima, a ne niz apartmana s temeljima i betonom. Kampovi izvan naselja moraju biti udaljeni najmanje sto metara od obale i imati propisan udio zelenila - samo 30 posto smije biti izgrađeno.
Zaštićena područja
Podaci:
9970 nadzora
Veli Budihovac - 14 uklonjenih objekata
Žnjan - nezakoniti plato
Zmajan - mol i riva
Košara - apartmani
Posljednjih godina ni zaštićena područja nisu bila pošteđena devastacije. Ove se godine rušilo na Velom Budihovcu i riječ je o četrnaest nezakonitih objekata, pa na Žnjanu, gdje je zaustavljena gradnja platoa, a na Zmajanu i Košari spriječena je izgradnja apartmana, molova i riva. Novi propisi ta će područja dodatno zaštititi – lokalne vlasti više neće moći mijenjati planove bez suglasnosti države.
Mijenjaju se i pravila etažiranja -u turističkim zonama više neće biti dopušteno, osim u onima s pet zvjezdica gdje većinu čine hoteli. Vile i apartmani moći će se etažirati tek kad je cijela zona izgrađena i hotel dobije uporabnu dozvolu.
Novi propisi trebali bi smanjiti sivu zonu u gradnji, ubrzati izdavanje dozvola i ojačati ulogu inspekcije. Bespravna gradnja godinama je problem, a sada bi se po prvi put mogla spriječiti prije nego što bageri izađu na teren. A za one koji se ipak odluče oglušiti na nova pravila ministar Bačić najavio je i kazne zatvora.
