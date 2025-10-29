Kraj bespravnoj gradnji diljem Hrvatske? Država je promijenila pravila igre: Evo što pokazuju brojke

Posljednjih godina ni zaštićena područja nisu bila pošteđena devastacije. Ove se godine rušilo na Velom Budihovcu i riječ je o četrnaest nezakonitih objekata, pa na Žnjanu, gdje je zaustavljena gradnja platoa, a na Zmajanu i Košari spriječena je izgradnja apartmana, molova i riva. Novi propisi ta će područja dodatno zaštititi – lokalne vlasti više neće moći mijenjati planove bez suglasnosti države.