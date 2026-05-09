Hod za život koji se održava u subotu u Zagrebu, kao 11. u nizu, a ove godine pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!" želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti.
Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a sudionici nose brojna parole: "Priziv savjesti - temeljno ljudsko pravo", "Zakon treba zaštiti sve ljude bez diskriminacije", "Priziv savjesti - ginekolog koji liječi, a ne usmrćuje", "Mi volimo i mamu i dijete", "I nerođeni životi su važni", "52 dana od začeća dijete štuca". Također mnogi nose i hrvatske zastave.
Tijekom održavanja Hoda za život privremeno je reguliran promet na trasi povorke: HNK – Frankopanska ulica – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Praška ulica – Zrinjevac gdje će se održati središnji skup.
Markić: Imamo komunistički zakon iz 1978., želimo zakon temeljen na znanosti
Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić izrazila je zadovoljstvo što se ispred HNK okupio velik broj ljudi na Hodu za život koji je, kaže, uspio prevladati sve postavljene prepreke pa danas mogu hodati za pravo svih na život - i onih rođenih i onih nerođenih.
"Želimo da se obitelji, žene i djecu podupire novcem poreznih obveznika, da zakon štiti život svakog ljudskog bića i da Hrvatska uđe u društveni dijalog i dobije zakon koji ste temelji na znanosti , a znanost kaže da život počinje začećem i da je dijete koje žena nosi ljudsko biće. Da uđemo u dijalog koji će iznjedriti pošten, pravedan i na znanosti i ljudskosti utemeljen zakon", rekla je Markić u izjavi novinarima.
Markić je izrazila očekivanje da će se to u Hrvatskoj "brzo dogoditi".
"Žena koja nosi novo ljudsko biće ima pravo na svaku zaštitu društva i nikad joj se ne pomaže kada joj se nudi kao rješenje za njezine probleme usmrćivanje vlastitog sina ili kćeri. Svaka žena kojoj se tako nešto ponudi, zahvaljujući nepravednom zakonu, ne samo da usmrćuje dijete, nego se nanosi bol našem društvu", ustvrdila je.
Rekla je i da je danas u Hrvatskoj na snazi "komunistički" zakon iz 1978. kad je za ultrazvuk trebala soba da bi stao aparat. "Godinama se toliko saznalo o razvoju djeteta- da njegovo srce kuca od 16. dana, da ima jedinstven otisak prsta od 9. tjedna prenatalnog života, da osjeća bol kod pobačaja, da je to dijete jedinstvena i nezamjenjiva osoba i da to biće treba štititi zakonom", naglasila je.
Šipić: Imamo mjere koje nitko u Europi trenutno nema
Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić također je došao podržati Hod za život.
Rekao je da je došao kao otac, kao i tisuće obitelji koje su se okupile te da podupire život od začeća do prirodne smrti.
"Lijepo je vidjeti mnoštvo mladih obitelji, a novo ministarstvo je itekako dalo snažnu potporu i majčinstvu i očinstvu, s mjerama koje nitko u Europi trenutno nema. Želimo poslati jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života i puno obitelji", rekao je.
Pitanje života je, kaže, najosnovnije pitanje koje možemo postaviti. Ako ćemo gledati kroz naočale društva i ljudi koji su okrenuti vjeri i oni koji nisu vjernici - tko ne bi želio Hrvatsku koja živi", kazao je te dodao da mnogi stručnjaci i znanstvenici upozoravaju da Hrvatska izumire. "Ako se ne okrenemo životu, neće nas biti", naglasio je.
Došao i Thompson, okupljeni zapjevali
Poduprijeti Hod za život došao je i pjevač Marko Perković Thompson koji je ranije na Instagramu pozvao građane da se priključe. Kada je stigao, okupljeni su zapjevali njegove pjesme, među kojima i "Ravnotežu", partija mi sudi.
Na Hodu za život je i Zlatko Hasanbegović, predsjednik stranke Blok za Hrvatsku. Kaže da je ovo "lijepo lice grada Zagreba" koje je "lišeno bilo kakve političko-stranačke pozadine". Tu je i eurozastupnik Stephen Stipo Bartulica koji je istaknuo da sva druga prava, bez prava na život, malo znače.
Povorka je kroz centar Zagreba krenula prema Zrinjevcu.
Osim u Zagrebu, Hod za život u nadolazećim mjesecima održati će se u 20 hrvatskih gradova.
