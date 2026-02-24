Rasprava Jandrokovića i SDP-ovca: "Niste ustaša, ali tolerirate ustaštvo u Saboru"

„Kada nam svjesno kažete da smo fašisti i ustaše, nama koji s tim režimom nemamo nikakve veze, vrijeđate ne samo zastupnike DP-a, nego i sve hrvatske branitelje, jer ni jedan se od njih, kao ni jedan građanin u današnjoj Hrvatskoj ne može poistovjetiti ni sa ustašama, ni s partizanima, a ni četnicima“, rekao je Kukavica Orešković pozvavši je da se "okrene budućnosti, a ne gleda u prošlost".