misa na mirogoju
Kutleša: Crkva nam otvara pogled prema radosti svih svetih
Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je na svetkovinu Svih svetih u nedjelju na Mirogoju predvodio misno slavlje te rekao da Crkva od nas ne traži da zaboravimo žalost zbog naših pokojnih nego nam otvara pogled prema radosti svih svetih, slaveći one koji sada žive u punini zajedništva s Bogom.
Nadbiskup Kutleša je središnje euharistijsko slavlje predvodio ispred crkve Krista Kralja, a nakon mise je izgovorio homiliju "Dok još imamo vremena ljubiti".
Ovdje, na Mirogoju, rekao je Kutleša, svatko od nas traži svoje, netko dolazi prvi put, netko desetljećima, a još zastane kao pred prvim rastankom.
"Ima boli koje s godinama nauče šutjeti, ali ne prestaju voljeti, no Crkva danas ne traži da zaboravimo svoju žalost. Usred nje otvara nam pogled prema radosti svih svetih", rekao je Kutleša, dodavši slavimo one u kojima je Kristova milost pobijedila grijeh i koji sada žive u punini zajedništva s Bogom.
"Njihov je zemaljski put dovršen. Naš još traje, ali pozvani smo istoj radosti", poručio je.
Današnja svetkovina, istaknuo je, i za nas je razlog duboke radosti jer Krist doista dovršava ono što je njegova milost započela u ljudskome životu.
"Donijeli smo cvijeće i zapalili svijeće. Sada svoje drage povjeravamo Božjemu milosrđu i s tom nadom molimo za svoje pokojne i pitamo se kako živjeti vrijeme koje nam je još darovano", rekao je Kutleša..
"Pokojne predajemo Božjemu sudu i milosrđu (...) Naš dolazak zato nadilazi čuvanje uspomene - ljubav postaje zagovor", rekao je Kutleša i pozvao vjernike da molitve za svoje pokojne "prošire i na one do čijega groba nitko neće doći".
Budimo pažljivi jedni prema drugima i dopustimo Kristu da nas mijenja
Pozvao je ljude da budu pažljiviji jedni prema drugima jer to, nažalost, često shvatimo prekasno, kada i ne slutimo da netko po posljednji put zatvara vrata svog doma.
"Neka nas ta spoznaja danas učini pažljivijima prema onima čiji glas još možemo čuti. Na ovomu nam mjestu postaje jasno koliko je malo bilo potrebno za nečiju radost: posjet, strpljivo slušanje, ruka na ramenu. I koliko su nas skupo stajale riječi izgovorene u žurbi, ljutni, ponosu ili u želji da uzvratimo strelicom koja ljuto ranjava", rekao je Kutleša.
Odgovor se, kazao je, često vidi u odnosu prema onima kojima je sve više potrebna naša pomoć: prema nemoćnomu roditelju, bolesnomu supružniku, prema djetetu.
"Upravo ondje gdje ljubav traži više strpljenja nego što smo mislili da imamo otkriva se koliko smo spremni darovati sebe", istaknuo je.
Govoreći o blagdanu Svih svetih, rekao je da nas današnji dan poziva da svoj život otvorimo Bogu.
"Sudac pred kojega idemo jest Krist koji je za nas položio život. Njegova nas ljubav poziva da mu se vratimo i dopustimo mu da nas promijeni. Tu se otvara put svetosti", rekao je Kutleša.
Referirajući se na evanđelje po Mateju u kojem se govori o milosrđu i čistom srcu, Kutleša je naglasio da se "milosrđe uči ondje gdje nas nečija slabost zamara, a čisto se srce oblikuje kada prestanemo živjeti dvostruko, jedno pred ljudima, drugo u skrovitosti".
Nada u ponovni susret
Na kraju homilije, zagrebački nadbiskup upozorio je da ni najiskrenija odluka da ćemo živjeti bolje ne uklanja bol rastanka s najmilijima.
"Postoje praznine koje nismo u stanju sami ispuniti. Postoje ljudi za kojima ćemo čeznuti do kraja života", rekao je Kutleša i podsjetio na Isusa koji Marti govori: 'Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će'."
"Na tim riječima počiva naša nada. Krist je umro i uskrsnuo. U smrt koje se bojimo ušao je naš Spasitelj", rekao je Kutleša i poručio da dok se nadamo tomu susretu smijemo i sami ponovno primiti radost bez osjećaja krivnje.
Na kraju je okupljenima rekao da odlazeći s Mirogoja, nakon što "još jednom pogledaju ime uklesano na kamenu, poprave cvijet, zaklone plamen", sa sobom ponesu "i svjetlo ove svetkovine."
Katolička Crkva na blagdan Svih svetih 1. studenoga slavi sve poznate i nepoznate svece, bilo da su kanonizirani ili nisu, a koji su ostvarili ideal kršćanskoga života. To je i državni blagdan na koji građani tradicionalno obilaze groblja u spomen na one koji su nas napustili, iako je njima posvećen Dušni dan koji se obilježava 2. studenoga.
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