Kutleša: Crkva nam otvara pogled prema radosti svih svetih

"Neka nas ta spoznaja danas učini pažljivijima prema onima čiji glas još možemo čuti. Na ovomu nam mjestu postaje jasno koliko je malo bilo potrebno za nečiju radost: posjet, strpljivo slušanje, ruka na ramenu. I koliko su nas skupo stajale riječi izgovorene u žurbi, ljutni, ponosu ili u želji da uzvratimo strelicom koja ljuto ranjava", rekao je Kutleša.