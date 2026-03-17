Šuta odgodio referendum, čeka Ministarstvo kulture: "Situacija oko Poljuda nije dobra"

Usprkos najavama, Gradsko vijeće Splita danas neće odlučivati o raspisivanju savjetodavnog referenduma oko izgradnje stadionske infrastrukture, odnosno o uklanjanju starog stadiona Poljud i gradnji novoga na istom mjestu. Kako je potvrdio gradonačelnik Tomislav Šuta, najprije će se Ministarstvu kulture uputiti nalazi i dopisi statičara koji 'pokazuju da Poljud nije u najboljem stanju' kako bi konzervatori o tome donijeli odluku.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek prethodno je rekla da će konzervatorska struka konačnu odluku o Poljudu, kao zaštićenom spomeniku kulture, donositi isključivo na temelju ekspertize inženjera koji će ispitati stanje konstrukcije objekta. Prema njezinim riječima, stručnjaci trebaju procijeniti može li se stadion obnoviti, na koji način i kojim materijalima, nakon čega će se donositi daljnje odluke, prenosi tportal.
Statičar Ante Mihanović, jedan od autora konstrukcije splitskog stadiona, ranije je decidirano ustvrdio da se Poljud ne može rekonstruirati i da je eventualno jedino moguće držati ga u stanju 'trajne sanacije'.
"Ne, nećemo predložiti točku dnevnog reda o referendumu dok se ne riješi prethodno pitanje, a kada se to ispuni, pokrećemo proceduru. Što se tiče Poljuda, prva smo gradska vlast koja je izašla s cjelovitim informacijama i priložila sve dokumente, pokazali smo da smo spremni donijeti ključne odluke i ja pozdravljam podizanje javne rasprave na najvišu razinu", rekao je Šuta uoči današnje sjednice.
Prethodnu gradsku vlast, predvođenu Ivicom Puljkom, optužio je da je upravo oko Poljuda bez javnog natječaja isplatila 600 tisuća eura arhitektu Nenadu Fabijaniću i statičarima – dijelom opravdano, ali dijelom neopravdano – te da je "radila pritisak na statičare kako bi frizirali dokumente i omogućili im da uoči izbora postave skele za obnovu Poljuda".
"Dobro je da se to nije dogodilo i da smo zaustavili taj postupak – nama je na prvom mjestu sigurnost naših građana", rekao je Šuta.
"Inženjerske podloge oko Poljuda bit će poslane Ministarstvu kulture i konzervatorima, a na temelju svih podloga i dopisa statičara koje posjedujemo – a vjerujte da ih je mnogo – situacija s Poljudom nije u najboljem stanju. Proces je potpuno transparentan od početka do kraja i, za razliku od prethodne vlasti, ja ništa ne krijem i poštujem struku", tvrdi splitski gradonačelnik.
Na pitanje zašto je Poljud u upotrebi ako situacija oko njega 'nije dobra', odgovorio je da on nije taj koji potpisuje dokumente o sigurnosti, ali 'što se tiče sanacije i rekonstrukcije, statičari su iznijeli vrlo jasne stavove'.
Usprkos tome što će formalna odluka o budućnosti sadašnjeg Poljuda očito biti donesena u Ministarstvu kulture, Šuta je potvrdio da svejedno ne odustaje od savjetodavnog referenduma 'jer se radi o pitanju koje izaziva emocije' i 'jer želi da se otvori javna rasprava, odnosno da se jave svi stručnjaci koji eventualno žele staviti svoje ime i prezime na suprotstavljena mišljenja'.
Nije želio više govoriti o tome kada bi se ova situacija mogla rasplesti osim toga da od Ministarstva kulture i medija očekuje odluku 'u razumnim rokovima'.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
