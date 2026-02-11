sigurnosni stručnjak
Letica: Europa je izložena vrlo snažnom djelovanju ruskih obavještajnih službi
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je sigurnosni stručnjak Ante Letica. Razgovarali su o Jeffreyju Epsteinu, implikacijama objavljivanja ogromne količine donedavno povjerljivih dokumenata i najvećim sigurnosnim prijetnjama Europi i svjetskom miru.
"Ovakva situacija, s određenim javnim osobama koji su navedeni, predstavlja mogućnost, ako ti dokumenti dođu u ruke određenim ljudima, da mogu zlouporabiti i upotrijebiti to za međusobne obračune", komentirao je Ante Letica objavljivanje sve većeg broja dokumenata vezanih za osuđenog seksualnog prijestupnika i pedofila Jeffreyja Epsteina pa nastavio:
"Ali i bez toga, Keir Starmer je u teškoj situaciji u Britaniji, njegovi najbliži suradnici daju ostavke, ima vrlo malu podršku birača, čak i birača laburističke stranke. Moguće je da to neki drugi, recimo Rusi, upotrijebe kao jedan od alata hibridnog djelovanja prema zapadnim zemljama."
Dodao je kako objavljivanje dokumenata sa sobom povlači opasnost manipulacije, pogotovo od strane, kako on ističe, Rusije.
"To su točne informacije, ali one se mogu izvaditi iz konteksta i stave u drugi kontekst pa dobiju sasvim drugačije značenje. To je vrlo osjetljiva situacija, posebno u svjetlu rata u Ukrajini, budućnosti pregovora, jedinstva i savezništva zapadnih zemalja prema ruskoj agresiji."
"Upravo je to prostor za manipulaciju, za zlouporabu, budući da je Europa izložena kontinuiranom i vrlo snažnom djelovanju ruskih obavještajnih službi, pa bi se to moglo iskoristiti. Zato bi bilo dobro da odnos prema tim materijalima bude u domeni struke. Te dokumente proučavaju i sigurnosne službe, tu bismo mogli naći i prostora za kritiku tih službi", kaže Letica.
Dodao je kako je i upitno djelovanje sigurnosnih službi kada su u pitanju osjetljivi dokumenti poput ovih.
"Postoje zaštićene osobe, poput bivših američkih predsjednika, europski političari, članovi kraljevskih obitelji; te službe su dužne njih štititi i upozoriti na potencijalnu opasnost i štetnost kontakata s tim ljudima."
"Sigurno postoje i određeni propusti u djelovanju službi. Ali sada se treba onemogućiti da se tim podacima ne manipulira, da se ne koriste ne samo za kompromitiranje nekih ljudi nego za hibridni prodor prema Europi."
Štoviše, Letica smatra, unatoč povezanosti Epsteina s Donaldom Trumpom, američkim i izraelskim sigurnosnim službama i zapadnim milijarderima, da je trenutno najveća prijetnja za svjetski mir upravo Ruska Federacija.
"Za Europu je sigurno najveća prijetnja rat u Ukrajini, odnosno ruska agresija, to je najveća prijetnja za Europu i za svjetski mir. Apostrofiram Rusiju tu. Ne mora to biti opasnost napada kinetičkim ili nuklearnim oružjem, ali Rusija potencira svoje proxy snage, koristi hibridno ratovanje i pokušava komplicirati situaciju. Taj rat po meni ne ide prema smirivanju nego eskalaciji. Europa je u poziciji onoga koji mora to financirati, a nema je za stolom kada se pregovara. To Europa mora promijeniti", kaže.
Dodao je i kako će na predstojećoj sigurnosnoj konferenciji u Münchenu važna tema biti i budućnost NATO pakta.
"Određene situacije na Bliskom istoku isto tako su velike prijetnje za svjetski i europski mir, ali naglasio bih i budućnost NATO-a. Prema nekim analitičarima, NATO je rastresen, ali nije pao skroz. Pitanje odnosa unutar NATO-a sigurno će biti jedno od pitanja na sigurnosnoj konferenciji", kaže Ante Letica.
