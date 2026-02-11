"Za Europu je sigurno najveća prijetnja rat u Ukrajini, odnosno ruska agresija, to je najveća prijetnja za Europu i za svjetski mir. Apostrofiram Rusiju tu. Ne mora to biti opasnost napada kinetičkim ili nuklearnim oružjem, ali Rusija potencira svoje proxy snage, koristi hibridno ratovanje i pokušava komplicirati situaciju. Taj rat po meni ne ide prema smirivanju nego eskalaciji. Europa je u poziciji onoga koji mora to financirati, a nema je za stolom kada se pregovara. To Europa mora promijeniti", kaže.