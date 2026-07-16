teška situacija
Masovna bolovanja liječnika i sestara u KBC-u Split, oglasila se ministrica
Čak 1027 zaposlenika KBC-a Split, što čini ukupno četvrtinu kadra druge najveće bolnice u Hrvatskoj, u lipnju je bilo na bolovanju. Na to se osvrnula ministrica zdravstva Irena Hrstić
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U jeku turističke sezone u drugoj najvećoj bolnici u Hrvatskoj, KBC-u Split, liječničko je osoblje masovno otišlo na bolovanje. Prema podacima HZZO-a, tijekom lipnja je na bolovanju bilo 420 medicinskih sestara, 177 liječnika...; ukupno 1027 zaposlenika te bolnice, odnosno svaki četvrti djelatnik.
Ministrica zdravstvaIrena Hrstić je u RTL-u Danas priznala da je za ovaj slučaj čula iz medija, ali i istaknula da splitska bolnica nije jedina koja ima takav problem. No, nije htjela komentirati mogućnost da zdravstveno osoblje uzima bolovanje tijekom ljeta kako bi radili "na sezoni".
"Ne bih voljela bez važnih i ciljanih podataka reći da netko koristi bolovanje zbog druge svrhe jer to sigurno nije sukladno Zakonu o radu. Ako je bolovanje, onda znači da je bolovanje zbog bolesti i da se ne može raditi niti jedan drugi posao", poručila je Hrstić.
Problematične kontrole
Dok je bila ravnateljica Opće bolnice u Puli, Hrstić se suočavala s istom situacijom.
"Tijekom tih desetak godina, koliko sam bila ravnateljica, znali smo primijetiti da postoje određena razdoblja kada je povećan broj osoba na bolovanju. Prvo i osnovno što se u takvoj situaciji radi jest kontrola bolovanja od strane HZZO-a. HZZO tu stoji na raspolaganju", rekla je ministrica.
No, problem nastaje kad se kontrole trebaju obaviti u nekoliko bolnica istovremeno. "Činjenica je da, ako u jednom trenutku to mora napraviti više zdravstvenih ustanova, gotovo je nemoguće sve istodobno provesti", zaključila je ministrica.
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