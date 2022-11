Podijeli:







Izvor: N1

Na svojoj ruti od rodnih zemalja do onih za koje misle da su im obećane, u kojima će naći bolji život, migranti prolaze i kroz Hrvatsku, ovdje govorimo uglavnom o onima s turističkom vizom.

Rijeka, željeznička stanica na migranskom putu. Iz dana u dan dolaze stotine putnika, s istim ciljem – što dalje od kuće.

Pokazaju putničke karte. I sedmnodnevnu dozvolu boravka. Za to vrijeme odmorit će na podu i pod vedrim nebom.

“Mi smo svjesni tog problema, međutim, koje je rješenje, koja je solucija, praviti se da problem ne postoji? Ljudi su ovdje, ljudi su gladni, to može generirati druge probleme ukoliko se aktivno ne uključimo u to. Ja ne bioh rekao da je to samo humanitarna kriza, to je jedna zdravstveno-sanitarna kriza jer ti ljudi koji su tu nemaju mjesta gdje će obavljati svoje osnovne fiziološke potrebe”, rekao je Goran Palčevski, zamjenik gradonačelnika Rijeke.

Upravo se postavljaju sanitarni kontejneri. Grad je napao HŽ da ne želi pomoći, a migranti im uredno troše na voznekarte. Pomažu Caritas, nadbiskupija, volonteri. Građani znaju što se zbiva.

Volonterima prijete ne samo preko društenih mreža. Većina ne želi pred kamere, no i dalje su tu.

Crveni križ svakoga dana kuha 200 obroka za migrante. Trpe i oni. Nepoznati Riječanin ošamario je nedavno glavnoga kuhara.

“Zašto? Pa bilo je u trenutku zašto hranimo migrante kad ima i naših ljudi koji su gladni. No međutim oni ne shvaćaju da odora Crvenog križa je humanitarna djelatnost, i oni ne shvaćaju da kuhamo 365 dana i za korisnike pučke kuhinje i beksućnike. Nažalost, postoje sugrađani koji to ne shvaćaju, ne razumiju”, rekao je Damjan Miletić, voditelj ugostiteljstva Crvenog križa.

Migrantska kriza morala. Jedni pate, drugi pomažu, treće je sram, a četvrte nije briga. Kojih je najviše?!

