Mihalić pokopan u Varaždinu, okolnosti smrti i dalje nepoznate: MVEP provjerio dokumente

Prema neslužbenim informacijama Ane Raić, novinarke Indexa iz kruga obitelji, Mihalić je dulje boravio u Dominikanskoj Republici, a prije smrti bio je dobrog zdravstvenog stanja. Navodno je nakon ozljede tijekom izlaska potražio liječničku pomoć, dobio terapiju i bio pušten na kućnu njegu. Nakon toga mu je iznenada pozlilo te je, prema tim informacijama, preminuo od zatajenja srca. Službena potvrda točnog uzroka smrti zasad nije objavljena.