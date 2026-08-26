UMRO U DOMINKANSKOJ REPUBLICI
Mihalić pokopan u Varaždinu, okolnosti smrti i dalje nepoznate: MVEP provjerio dokumente
Filip Mihalić, 27-godišnji poduzetnik optužen u aferi s lažnim testovima na covid, pokopan je u Varaždinu, mjesec dana nakon što je preminuo u Dominikanskoj Republici. Iako je posljednji ispraćaj prvotno bio najavljen za 28. kolovoza, sprovod je održan ranije i bez javne najave
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Iznenadna promjena termina ponovno je potaknula nagađanja o okolnostima njegove smrti, koje dosad nisu službeno detaljno objašnjene. Filip Mihalić je zajedno s ocem Anđelkom Mihalićem, bivšim HDZ-ovim saborskim zastupnikom, bio optužen zbog sumnje da su prodajom lažnih antigenskih testova nezakonito zaradili gotovo pola milijuna eura. Suđenje im još nije bilo počelo.
Prema neslužbenim informacijama Ane Raić, novinarke Indexa iz kruga obitelji, Mihalić je dulje boravio u Dominikanskoj Republici, a prije smrti bio je dobrog zdravstvenog stanja. Navodno je nakon ozljede tijekom izlaska potražio liječničku pomoć, dobio terapiju i bio pušten na kućnu njegu. Nakon toga mu je iznenada pozlilo te je, prema tim informacijama, preminuo od zatajenja srca. Službena potvrda točnog uzroka smrti zasad nije objavljena.
MVEP: Vjerodostojnost dokumenata je provjerena
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova navodi da je od početka slučaja poduzimalo konzularne i diplomatske radnje kako bi od dominikanskih vlasti pribavilo službene podatke.
Prilikom izdavanja sprovodnice Ministarstvu su, navode, dostavljeni službeni smrtni list Nacionalne agencije za matična stanja te potvrda Ministarstva javnog zdravlja potrebna za prijenos posmrtnih ostataka.
"Vjerodostojnost dostavljenih isprava provjerena je putem službenih sustava nadležnih dominikanskih tijela“, poručili su iz MVEP-a, dodajući da su dokumentaciju i informacije proslijedili MUP-u i DORH-u radi daljnjeg postupanja.
Još nije poznato je li nakon dopreme tijela u Hrvatsku obavljena obdukcija niti je li na drugi način dodatno utvrđivan uzrok smrti.
Tvrtka Parkovi, koja upravlja varaždinskim gradskim grobljem, potvrdila je da je Mihalićev sprovod održan u podne, ali nije željela otkriti je li tijelo pokopano ili kremirano.
Teretilo ga se za 1,3 milijuna lažnih testova
Prema optužnici, Filip i Anđelko Mihalić teretili su se da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023., kao odgovorne osobe tvrtke Buryen, organizirali proizvodnju neoriginalnih antigenskih testova za covid koji su izgledom i ambalažom oponašali originalne proizvode kineskog proizvođača.
Tužiteljstvo tvrdi da je u tvornici u Istanbulu proizvedeno oko 1,326 milijuna takvih testova, koji su potom preko njihove tvrtke uvezeni u Hrvatsku i prodavani kao originalni.
Testovi su, prema optužnici, završili ne samo na hrvatskom tržištu nego i u Grčkoj, Rumunjskoj, Austriji, Španjolskoj i Njemačkoj. Tužiteljstvo procjenjuje da su Mihalići tako pribavili protupravnu imovinsku korist od gotovo 446.000 eura.
Nakon službene potvrde smrti očekuje se obustava kaznenog postupka protiv Filipa Mihalića, dok bi se postupak protiv njegova oca trebao nastaviti.
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