Milanović: Rijeka je grad koji je narastao na nečemu što je praktično - na novcu i razmjeni

Govoreći, nadalje, o Rijeci istaknuo je da je to „grad od kojeg imam ogromna očekivanja i dalje“. „Ovo je grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova , novčarstva, osiguranja i svega onoga što uz to ide. Rijeka je uvijek bila ne veliki, ali europski grad - otvoren, multinacionalan, višenacionalan kroz veći dio svoje povijesti, danas hrvatski. Ta povijest se iz gradova ne može i ne treba ni po koju cijenu brisati. Sve ono što povijest nosi i Zadru i Splitu i Dubrovniku, koliko god se stanovništvo mijenjalo idućih sto godina, ostat će biljeg grad. Taj biljeg kojeg Rijeka nosi je biljeg izvrsnosti i klase“, istaknuo je Predsjednik.