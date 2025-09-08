Francuski parlament u ponedjeljak je izglasao nepovjerenje vladi zbog njezinih planova za smanjivanje rastućeg državnog duga, produbljujući političku krizu i povjeravajući predsjedniku Emmanuelu Macronu zadatak pronalaska petog premijera u manje od dvije godine.
Premijer Francois Bayrou (74) preuzeo je dužnost prije samo devet mjeseci. On će predati ostavku u utorak, rekao je njegov ured, ostavljajući Macronu da se suoči sa suženim opcijama, dok financijska tržišta signaliziraju zabrinutost zbog političke i fiskalne krize u Francuskoj.
Bayrou je iznenada sazvao glasanje o povjerenju vladi u pokušaju da dobije podršku parlamenta za svoju strategiju smanjivanja deficita koji je gotovo dvostruko viši od europskog limita od 3 posto i za strategiju rješavanja duga ekvivalentnog gotovo 114 posto BDP-a.
No oporbene stranke nisu bile raspoložene podržati njegove planirane uštede od 44 milijarde eura u proračunu za sljedeću godinu.
Bayrouu je izglasano nepovjerenje s 364 glasa protiv i 194 za.
"Ovaj trenutak označava kraj agonije fantomske vlade", rekla je čelnica krajnje desnice Marine Le Pen, zalažući se za prijevremene parlamentarne izbore, što je Macron do sada isključio.
"Danas je dan olakšanja za milijune Francuza, dan olakšanja zbog vašeg odlaska", rekla je Mathilde Panot iz krajnje lijeve Nepokorene Francuske u raspravi prije glasanja.
Macron bi sada mogao nominirati političara iz vlastite centrističke skupine ili iz redova konzervativaca za sljedećeg premijera, ali to bi značilo ponoviti strategiju koja nije uspjela donijeti stabilan savez.
Mogao bi se okrenuti i ljevici i nominirati umjerenog socijalista ili tehnokrata.
Na kraju bi se također mogao odlučiti da je jedini put iz krize raspisivanje prijevremenih izbora, ali do sada se odupirao pozivima Nacionalnog okupljanja Le Pen i Nepokorene Francuske da po drugi put raspusti parlament.
