Moderni projekt naplate cestarina naišao na bizarnu prepreku: Evo što o tome kažu u HAC-u

Portali novog sustava već su postavljeni i na čvorovima zagrebačke obilaznice, što je kod dijela vozača izazvalo zabrinutost da bi se ubuduće mogla naplaćivati i vožnja tim dijelom autoceste. Iz Hrvatskih autocesta poručuju da su ti portali samo dio infrastrukture novog sustava te da se korištenje zagrebačke obilaznice neće naplaćivati.