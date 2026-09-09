HRVATSKA BIROKRACIJA
Moderni projekt naplate cestarina naišao na bizarnu prepreku: Evo što o tome kažu u HAC-u
Kilometarske kolone pred naplatnim kućicama već bi sljedeće turističke sezone trebale postati prošlost.
Hrvatska se priprema za uvođenje novog sustava naplate cestarine bez zaustavljanja i usporavanja vozila, no projekt je u međuvremenu naišao na prepreku zbog razloga koji je pravno utemeljen, ali prilično neobičan, piše Marina Bešić Đukarić za Dnevnik.hr.
Naplata cestarine ubuduće bi se trebala odvijati digitalno i beskontaktno, uz prethodnu registraciju korisnika. Sustav će obuhvatiti svih 1340 kilometara hrvatskih autocesta.
Za njegov rad predviđeno je postavljanje ukupno 212 portala, a dosad ih je postavljeno 104. Neki od njih već reagiraju na postojeće ENC uređaje prepoznatljivim zvučnim signalom.
Postupak vraćen na ponovno odlučivanje
Početak primjene novog sustava predviđen je za 1. ožujka 2027. Međutim, problem se pojavio u postupku odabira izvođača za korisnički portal. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku o odabiru, no iz Hrvatskih autocesta naglašavaju da to ne znači da je cijeli natječaj poništen.
Iz HAC-a navode da je postupak vraćen na ponovno odlučivanje, odnosno na novi pregled i ocjenjivanje preostalih ponuda. Dodaju da su žalbe u postupcima javne nabave očekivane.
Ministar prometa Oleg Butković priznaje da takvi postupci mogu usporiti realizaciju projekata, ali tvrdi da u ovom slučaju ne bi trebalo doći do pomicanja konačnog roka.
"To je nešto što nas općenito, neću reći frustrira, ali nam stvara određena kašnjenja u projektima, jer svaki postupak ako se poništi natječaj, onda dolazi do produljenja roka. Ovdje to nije slučaj", objašnjava Butković.
Odluka o odabiru poništena je nakon žalbe jednog od ponuđača, koji je upozorio da odabrani stručnjaci nemaju diplome iz područja tehničkih znanosti. Iako su završili stručne fakultete, njihove se struke u Hrvatskoj svrstavaju u područje društvenih i prirodnih znanosti.
Dio vozača zbog toga sumnja da će novi sustav doista biti spreman u najavljenom roku.
"Ja mislim da to ne bu od 1. ožujka iduće godine, nego one tamo, zato kaj kod nas sve ide jako 'brzo'", kaže vozač Tomislav.
Butković je, međutim, uvjeren da će naplata u slobodnom protoku biti uvedena prema planu. Ministar je o tome govorio u Slavonskom Brodu, gdje je označio početak radova na izgradnji nove ceste prema gospodarskoj zoni.
"Predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine. Toga roka se držimo, sve ide svojom dinamikom", poručuje Butković.
Prostora za eventualna dodatna kašnjenja nema mnogo. Izrada potrebnog softvera i aplikacije traje šest mjeseci, dok tvrtka zadužena za implementaciju sustava planira s testiranjem početi već u siječnju.
Portali novog sustava već su postavljeni i na čvorovima zagrebačke obilaznice, što je kod dijela vozača izazvalo zabrinutost da bi se ubuduće mogla naplaćivati i vožnja tim dijelom autoceste. Iz Hrvatskih autocesta poručuju da su ti portali samo dio infrastrukture novog sustava te da se korištenje zagrebačke obilaznice neće naplaćivati.
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