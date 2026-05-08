Generacija Z završava vojnu obuku. Iz MORH-a su nam otkrili kako je prošlo

"Vojna obveza počinje sa 18 godina. Kada se mladići koji imaju vojnu obvezu uvode u sustav vojne evidencije, sa 19 godina nastupa obveza služenjem. Dakle, u toj godini prije nego što nastupa obveza služenja, imaju i neke druge aktivnosti kao vojni obveznici. Jedna od tih aktivnosti su i zdravstveni pregledi na kojima se utvrđuje sposobnost za vojnu službu. 12 mladića koji su bili pozvani na zdravstvene preglede nisu se odazvali, i protiv njih je Ministarstvo obrane, u skladu sa Zakonom o obrani, pokrenulo prekršajni postupak koji je na prekršajnim sudovima. Mi na to ne možemo utjecati kako će prekršajni sudovi odlučiti, ali nakon počinjenja prekršaja svi oni koji se nisu odazvali dobili su obavijest o počinjenju prekršaja. Nakon dostavljanja obavijesti o počinjenju prekršaja neki mladići su se ipak predomislili , a njih 12 koji su bili najuporniji protiv njih je pokrenut prekršajni postupak koji su sada u tijeku i očekujemo da će prekršajni sudovi odraditi svoj dio posla."