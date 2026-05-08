dva mjeseca u vojarni
Generacija Z završava vojnu obuku. Iz MORH-a su nam otkrili kako je prošlo
U N1 studiju uživo s našom Tinom Kosor Giljević razgovarali su Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a i Mario Rukavina, zamjenik zapovjednika Bojne za temeljno vojno osposobljavanje, o završetku temeljne vojne obuke i novoj generaciji ročnika koja nakon dva mjeseca obuke napušta vojarne.
Mario Rukavina, zamjenik zapovjednika Bojne za temeljno vojno osposobljavanje, ističe kako povijesni naraštaj ročnika na temelju vojnog osposobljavanja uspješno završava sa svojom obukom. Kaže kako je sve prošlo vrlo dobro. "Sve ono što je bilo propisano programom obuke i što je tamo definirano - provedeno je, tako da možemo reći da smo jako zadovoljni."
Rukavina je komentirao činjenicu kako je ovo prvi put da imamo generaciju Z na temeljnom vojnom osposobljavanju, za koju mnogi tvrde da je generacija "ovisna" o mobitelima i društvenim mrežama, te kako je to utjecalo na njihovo osposobljavanje.
"Kod njih je, znači, početna prilagodba nekoliko dana i nakon toga oni počinju djelovati kao tim. Mobiteli nisu toliko bitni, oni ih mogu koristiti u slobodno vrijeme. Počinje obuka koja je njima zanimljiva, dobro je koncipirana. Uveli smo nove tehnologije, tako da je program prilagođen novim generacijama i išlo je sve dobro i u dobrom smjeru", kaže Rukavina, ističući kako su novi ročnici tijekom obuke naučili osnove rukovanja oružjem, prvu pomoć, kretanje na bojištu, te korištenje novih tehnologija.
Kaže, također, kako su svi ročnici bili zadovoljni i motivirani, te da se nitko nije žalio da im je bilo teško, primjerice, na rano dizanje. Uvjeti su bili dobri, ističe, a ročnici su imali dovoljno sadržaja za ispunjavanje i slobodnog vremena.
Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a odgovorio je, pak, jesu li se svi odazvali na služenje TVO-a.
"Vojna obveza počinje sa 18 godina. Kada se mladići koji imaju vojnu obvezu uvode u sustav vojne evidencije, sa 19 godina nastupa obveza služenjem. Dakle, u toj godini prije nego što nastupa obveza služenja, imaju i neke druge aktivnosti kao vojni obveznici. Jedna od tih aktivnosti su i zdravstveni pregledi na kojima se utvrđuje sposobnost za vojnu službu. 12 mladića koji su bili pozvani na zdravstvene preglede nisu se odazvali, i protiv njih je Ministarstvo obrane, u skladu sa Zakonom o obrani, pokrenulo prekršajni postupak koji je na prekršajnim sudovima. Mi na to ne možemo utjecati kako će prekršajni sudovi odlučiti, ali nakon počinjenja prekršaja svi oni koji se nisu odazvali dobili su obavijest o počinjenju prekršaja. Nakon dostavljanja obavijesti o počinjenju prekršaja neki mladići su se ipak predomislili , a njih 12 koji su bili najuporniji protiv njih je pokrenut prekršajni postupak koji su sada u tijeku i očekujemo da će prekršajni sudovi odraditi svoj dio posla."
"Njih 800 koji su bili pozvani na temeljno vojno osposobljavanje, svih 800 se odazvalo. Za 14 njih tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja je prekinuto služenje u skladu sa Zakonom o obrani, jer je došlo do promjene zdravstvenog stanja i nadležni liječnik medicine rada, specijalist, utvrdio je da njihova sposobnost za vojnu službu nije više onakva kakva je bila kad je primljen poziv. Za te je, temeljem zakona o obrani i odlukom nadležnog zapovjednika prekinuto služenje vojnog roka. Samo ti razlozi su bili za prekid", ističe ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a.
"Svi mladići i 81 djevojka uspješno su završili svoju vojnu obuku. Oni koji ne budu htjeli ući u profesionalni sastav, ne budu se htjeli postati vojnici na ugovor, bit će raspoređeni u pričuvne postrojbe prema mjestu svog prebivališta."
Kaže kako očekuje da će 25% osoba koje su sad trenutno bile na temeljnom vojnom osposobljavanju ući u postrojbe Hrvatske vojske kao vojnici na ugovoru.
"Trenutno je u tijeku javni natječaj za prijem vojnika koji završava 15. svibnja, a 1. 6. je očekivani datum prijema. Mi očekujemo da će jedna četvrtina njih, bar 200 do 250 njih, se prijaviti za ulazak u Hrvatsku vojsku. I naravno i oni koji su prije odslužili dragovoljno vojno osposobljavanje, a mlađi su od 30 godina, mogu se prijaviti do 15. svibnja na javni natječaj za prijem u Hrvatsku vojsku", kaže.
Ističe kako su prijavljeni bili motivirani za ovakav tip obuke: "Mislim da taj jedan dio motivacije potiče iz obitelji. Znači, većina njih su imali nekoga tko je bio u Domovinskom ratu ili nekoga tko je u Hrvatskoj vojsci trenutno ili je bio, tako da taj dio motivacije je neupitan i mislim da je to najveći dio. A s druge strane njih motivira i izazovna obuka, znači nekakav timski rad", zaključuje Jušić.
