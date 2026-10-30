MIP odbio skinuti imunitet Miletiću

"Ponosan sam što pripadam Klubu Mosta, ljudi imenom i prezimenom govore tko je mafija, nećete čuti to od SDP i Možemo!, poglavito o Pripuzu, o kojem ne smijete ni guknuti, a o HDZ-u neću ni govoriti. Pred nama je vrijeme hrabrih i odvažnih ljudi koji se ne boje, jedini im je strah prema Bogu", kazao je.