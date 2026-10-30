zahtjev privatnog tužitelja
MIP odbio skinuti imunitet Miletiću
Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) odbilo je u petak zahtjev privatnog tužitelja, trgovačkog društva CE-ZA-R, za skidanje imuniteta zastupniku Mosta Marinu Miletiću radi pokretanja kaznenog postupka zbog klevete.
Oglas
Trgovačko društvo CE-ZA-R d.o.o. iz Zagreba podnijelo je privatnu tužbu protiv zastupnika Marina Miletića 15. listopada 2026. pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu zbog kaznenog djela klevete, naveo je predsjednik MIP-a Robert Jankovics.
Sukladno ustaljenoj praksi kada se radi o privatnim tužbama, MIP je i ovoga puta jednoglasno, sa sedam glasova, odbio zahtjev za skidanjem imuniteta Mostovu zastupniku.
"Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela Hrvatskom saboru predlagati davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka. U predmetima gdje su podnositelji zahtjeva privatni tužitelji, Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će Saboru predlagati uskraćivanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka", kazao je Jankovics.
Mostov Miro Bulj rekao je kako se radi o kaznenim prijavama "otpadne mafije". Naveo je kako je Petar Pripuz, vlasnik CIOS grupe u čijem je sastavu i CE-ZA-R, već ranije tužio i njega i Zvonimira Troskota, prozvavši ga "glavnim sponzorom Andreja Plenkovića".
"Ponosan sam što pripadam Klubu Mosta, ljudi imenom i prezimenom govore tko je mafija, nećete čuti to od SDP i Možemo!, poglavito o Pripuzu, o kojem ne smijete ni guknuti, a o HDZ-u neću ni govoriti. Pred nama je vrijeme hrabrih i odvažnih ljudi koji se ne boje, jedini im je strah prema Bogu", kazao je.
Slučaj Like i uvezenog stranog otpada u 1.700 šlepera ne smijemo zaboraviti, dodao je.
"Je li demokracija da sjedimo u ovim klupama kao Metuzalemi, kao tudumi ili da govorimo ono za što nas je narod birao? Saborski zastupnik je izabran od naroda da govori što misli, mi nećemo šutjeti", poručio je Bulj.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas