O ANTIFAŠISTIČKOM MARŠU
Analitičar: "Plenković je propustio priliku pokazati da čuva normalnost"
Govoreći o prosvjedima "Ujedinjeni protiv fašizma" održanih prošle nedjelje u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli, predsjednik Vlade i vladajućeg HDZ-a Andrej Plenković ponovio je tezu da ljevica stvara ideološke podjele.
"Pratili smo prosvjed za koji bih, iako nazvan da je protiv fašizma, rekao da je to fabricirana teza. Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti i koje parole su se tamo našle. U tom smislu, pozicija HDZ-a je jedina istinska, prava i zrela - da smo zadnja brana normalnoj Hrvatskoj", poručio je Andrej Plenković.
Je li HDZ tim stavom zaista održao ideološku i političku distancu te zadržao "normalnost", budući da su reakcije nekih istaknutih članova te stranke bile ostrašćene (izjave Andre Krstulovića Opare o "gamadi jugoslavenskoj" i Ivana Anušića o ćirilici) ili objave osječko-baranjske županice Nataše Tramišak o "takzovanim antifašistima gorima od fašista"? I može li vladajuća stranka politički profitirati u naelektriziranoj atmosferi ideoloških sukoba?
"Plenković se trebao držati kriterija"
"Plenković je rekao rečenicu koju kao predsjednik stranke ima pravo reći, ali je onda trebao kao argument za to da su oni (HDZ) jedina brana normalne Hrvatske pokazati i da su u stanju držati se kriterija. A to bi onda značilo da kad osuđuje marginalne pojave u nedjelju, treba jednako tako osuđivati i marginalne pojave koje su se događale od Thompsonovog koncerta nadalje", kaže politički analitičar Žarko Puhovski.
On smatra da je od tog ljetošnjeg koncerta naovamo došlo do postupnog normaliziranje ekstremne desnice.
"Odgovor na to bio je potpuno razumljiv u nedjelju, ali je nerazumljivo da oni koji se smatraju koliko-toliko politički razumnima nemaju potrebu, a ni tri čiste reći da su neke od parola koje su se tamo vidjele doista smiješne. Već je veoma neobično da se dogodi nešto što se zove marš za slobodu i da na tom maršu ljudi nose parole "Nikad više u vojsku". Dakle, pacifistički marš. Potpuna zbrka je nastala", dodao je.
Svrstavanje na ekstremno desnu poziciju
Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Ivan Anušić nedjeljni je prosvjed ocijenio "protuhrvatskim" što je argumentirao viđenim natpisima na nekim transparentima koji su bili ispisani ćirilicom.
"Ne mislim poput ministra Anušića da je problem u ćirilici, ali ćirilica je pismo jednog postotka vojnika koje će Anušić prikupiti za svoju opću vojnu obvezu. Oni su dio stanovnika Hrvatske koji imaju pravo na svoje pismo. Ideja da ga smeta ćirilica kao takva je naprosto histerična, kao što je histerična reakcija i na crveno-crne zastave (anarhističke, nap.a.) koje se svugdje u Europi pojavljuju na takvim skupovima, ali je politički razumno reći što o tome mislite. Plenković je imao mogućnost kazati kako i lijevi i desni nisu bili u stanju nešto reći. Međutim, on se jednoznačno svrstao na desnu, i to na ekstremno desnu poziciju pa od Thompsona nadalje, kao u onoj biblijskoj, vidi trun u tuđem oku, a ne i balvan u svojemu", kaže Puhovski.
"Dio napada stiže i iz samog HDZ-a"
Ponavljajući kako je Plenković propustio šansu dokazati tezu da je HDZ "normalan" Puhovski je ustvrdio kako je ta premijerova pozicija paradoksalna dok i ljevica i desnica idu protiv njega.
"Iz toga sijedi da se Plenković u ovom trenutku našao na križištu napada dobrim dijelom zbog toga što sam nije mogao odlučiti što da radi. Nije htio zauzeti nemuštu nesvrstanu poziciju kao gradonačelnica Rijeke niti je imao onako glupu formulaciju kao osječko-baranjska županica, ali je kao premijer trebao reći: a) da vlada održava red u zemlji, ako treba i policijskim aktivnostima i: b) da pojave i parole i na jednoj i na drugoj strani nisu prihvatljive. Sramota je hrvatske političke scene da nema jednog jedinog iole ozbiljnog političara ili političarke koji bi bio u stanju reći i jednima i drugima što ih ide. Da kaže da ne prihvaćamo ni crnokošuljaše, ali ni priču o balkanskoj federaciji koja je doista loš vic."
Dodaje kako ne čudi što na Plenkovića idu i s lijeva i s desna jer se to od oporbe i očekuje. No napominje kako dio napada stiže i iz samog HDZ-a.
"Pojavio se dio ljudi iz HDZ-a koji je pokazao da misli kako je vrijeme da se Plenković malo odmori i da bi možda moglo doći njihovo vrijeme. Imao je priliku politički profitirati u situaciji kad i jedni i drugi idu protiv njega tako da se jasno postavi i kaže da je opasno zazivati kako NDH tako i Jugoslaviju. Međutim, on ima Domovinski pokretu koaliciji i to mu je uvjet stabilnosti. Problem je što je dio te ekstremne desnice do daljnjega pretpostavka, barem brojčana, većine u parlamentu."
"U ovoj atmosferi ne može se ozbiljno razgovarati"
Puhovski smatra da bi trebalo početi ozbiljno razgovarati o stvarima u Hrvatskoj, ali da je to gotovo nemoguće u trenutnoj atmosferi.
"Na primjer, svi se sada na desnoj strani pozivaju na članak 135. stavak 2. Ustava koji zabranjuje svako novo jugoslavensko udruživanje. Pritom se zaboravlja da je taj članak Ustava zapravo po sebi protuustavan jer je suprotan temeljnoj odluci koja je omogućila hrvatsku državu - referendumu iz 1991. na kojemu je odluka ogromne većine bila za to da suverena država stupa u jugoslavensku konfederaciju. Ne može se par godina poslije zabraniti Ustavom ono što je osnova same suverenosti Hrvatske, a to je ta referendumska odluka. Svi se pozivaju na članak 135, a nitko se ne poziva na referendumsko pitanje. I svi interpretiraju referendumsko pitanje kao jednoznačnu odluku za neovisnost, a ona je bila jednoznačna odluka da suverena Hrvatska može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama", kazao je.
"HVIDR-a osuđuje simbole samo jednog totalitarizma"
Puhovski se osvrnuo i na priopćenje HVIDR-e poslano u utorak povodom "okupljanja skupina lažnih antifašista" kako pišu u istom.
"Najoštrije osuđujemo poruke i ikonografiju s istih prosvjeda, koje prizivaju bolna sjećanja na simbole totalitarne jugokomunističke fašističke države koju smo pobijedili u Domovinskom ratu", stoji među ostalim u tom priopćenju.
"Izjava HVIDR-e pokazuje, uz uobičajenu nepismenost, stalno isto inzistiranje na jednostranoj interpretaciji osude totalitarizama" jer se javljaju samo kada je riječ o komunističkom, ne i onom drugom znakovlju. Posebno je zabrinjavajuće što si u HVIDR-i dopuštaju arbitriranje u pitanjima koja doista nadilaze bilo kakvu veteransku organizaciju tvrdeći da se radi o obrani od velikosrpske ideologije na temelju jedne izložbe u Zagrebu i nekoliko drugih manifestacija srpske kulture. To je doista zloupotreba privilegija koje su veteranske skupine dobile u ovoj zemlji. Uostalom, upravo su hrvatski vojnici 1995. godine zastali točno na onoj crti koja je određena "komunističkim naredbama" iz 1945. godine", kazao je.
