Analitičar: "Plenković je propustio priliku pokazati da čuva normalnost"

"Ne mislim poput ministra Anušića da je problem u ćirilici, ali ćirilica je pismo jednog postotka vojnika koje će Anušić prikupiti za svoju opću vojnu obvezu. Oni su dio stanovnika Hrvatske koji imaju pravo na svoje pismo. Ideja da ga smeta ćirilica kao takva je naprosto histerična, kao što je histerična reakcija i na crveno-crne zastave (anarhističke, nap.a.) koje se svugdje u Europi pojavljuju na takvim skupovima, ali je politički razumno reći što o tome mislite. Plenković je imao mogućnost kazati kako i lijevi i desni nisu bili u stanju nešto reći. Međutim, on se jednoznačno svrstao na desnu, i to na ekstremno desnu poziciju pa od Thompsona nadalje, kao u onoj biblijskoj, vidi trun u tuđem oku, a ne i balvan u svojemu", kaže Puhovski.