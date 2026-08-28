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HRVATSKA PORUKA SUSJEDIMA

MVEP osudio sućut šefa Skupštine Crne Gore Mladićevoj obitelji: "Neprihvatljivo"

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Hina
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28. kol. 2026. 14:27
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Davor Puklavec/PIXSELL

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) osudilo je u petak izraze sućuti predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši da je to "neprihvatljivo" te da ne pomaže na putu Crne Gore prema članstvu u Europskoj uniji.

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"Izražavanje sućuti povodom smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Europska unija", navodi se u objavi MVEP-a na X-u.

"Hrvatska će u pristupnim pregovorima nastaviti inzistirati na dosljednom ispunjavanju svih kriterija, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštivanje presuda međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose", ističe se u objavi te naglašava da "ovakve poruke ne pridonose europskom putu Crne Gore". 

Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko Mladić, koji je u Hagu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH, umro je u četvrtak. 

Mandić je na X-u objavio da je Darku Mladiću u svoje ime i u ime NSD-a uputio sućut "povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića".

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Teme
andrija mandić crna gora ministarstvo vanjskih poslova ratko mladić

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