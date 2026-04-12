Na Peščenici opljačkao benzinsku, prijetio vatrenim oružjem

Iz Policijske uprave zagrebačke izvijestili su da je u subotu, oko 21,50 sati, na Peščenici, na Aveniji Marina Držića, nepoznati maskirani počinitelj ušao u benzinsku postaju gdje je, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinio razbojništvo nad dvije zaposlenice, 49-godišnjakinjom i 41-godišnjakinjom, te otuđio novac.