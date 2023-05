Podijeli :

Što kad biste čuli ideju o sadnji stabala od ekološke plastike kao odgovor na ekološke probleme gradova? Zvuči apsurdno, ali ekipa iza inicijative Gradsko zelenilo Vinkovci predlaže baš to!

Njihova web i Facebook stranica posljednjih nekoliko tjedana privlači podosta pažnje zbog nekonvencionalnih ideja. “Ne znam pratite li, ali ovo je momentalno najluđa stranica na FB-u”, samo je jedan od komentara.

I iako se čini kao da je riječ o satiri, oni nam kažu ovo: “Potpuno smo ozbiljni.”

Svakako, potpuno su, kažu, ozbiljni u motivima koje imaju, a vezani su za gradsku vlast u Vinkovcima, koju predstavljaju HDZ i gradonačelnik iz njihovih redova, Ivan Bosančić. Ekološki osvješteni građani, aktivisti i udruge koje djeluju u smjeru očuvanja okoliša duže ih vrijeme kritiziraju zbog uklanjanja velikih stabala i ostavljanja dojma da nimalo ne brinu o okolišu.

Naravno, željeli smo čuti i što oni kažu na ideje Gradskog zelenila Vinkovci, poput ove:

“Jedna od inovativnih ideja koje promoviramo je korištenje stabala od ekološke plastike. Ova tehnologija omogućuje izradu replika stabala koje izgledaju i funkcioniraju kao prirodna stabla, ali ne zahtijevaju održavanje i imaju manji utjecaj na okoliš. Osim estetskog aspekta, ovakva stabla pružaju i praktične koristi, kao što su smanjenje toplinskih otoka, filtriranje zraka i smanjenje buke. Primjerice, prednost korištenja umjetnih stabala za 5G tornjeve je što bi se time smanjio utjecaj na okoliš i poboljšala estetika gradova. Mnogi ljudi su zabrinuti zbog toga što bi se telekomunikacijski tornjevi postavljali u prirodi, što bi moglo imati negativne posljedice na biljni i životinjski svijet. No, korištenjem umjetnih stabala, ljudi bi mogli uživati ​​u modernoj tehnologiji bez da se moraju brinuti za okoliš.”

Ukratko, ne sviđa im se. Zato su odlučili poduzeti konkretne mjere.

“Grad Vinkovci, kao i bilo koja gradska ustanova ili služba, nemaju apsolutno nikakve veze s navedenom stranicom. Osobno, ne znam tko je voditelj, ili tko su voditelji, stranice, niti kakve su im krajnje namjere, osim sarkazma i nanošenja štete Gradu. Vinkovci su zelen grad i bit će još zeleniji. Navedenu stranicu smo prijavili Facebooku i nadležnim institucijama u MUP-u”, rekla je za N1 Katarina Alduk, pročelnica Grada Vinkovci.

Prijava još nije urodila plodom, barem onim koji bi željela gradska vlast pa Gradsko zelenilo Vinkovci “ide dalje”. U komentarima ispod objava na društvenim mrežama dobivaju poruke podrške, iako zapravo malo tko potpuno razumije o čemu se radi.

“Ne razumijem potpuno što radite, ali genijalni ste”, jedan je od komentara.

Pa, što točno rade?

“Gradsko zelenilo Vinkovci je “sui generis” entitet financiran iz vlastitih sredstava, čiji je cilj iznošenje ideja za poboljšanje i uljepšavanje grada Vinkovaca na način koji je u skladu s načelima održivog razvoja i borbom protiv klimatskih promjena. Naša osnovna svrha je promicanje ideja održivog i ekološki osviještenog pristupa uređenju gradskog okoliša kako bismo stvorili nove ideje za bolje i ljepše Vinkovce za sve građane”, objasnili su nam i nastavili:

“Mnoge naše ideje se ljudima na prvi pogled čine radikalne, ali kao i uvijek, napredak izaziva otpor, jer su ljudi robovi navika i ustaljene prakse.”

A što s prijavom gradskih vlasti policiji i Facebooku te optužbe da im se čini šteta.

“Iskreno smo ostali u šoku čuvši rečeno, da nanosimo štetu Vinkovcima. Ne znamo kako je to uopće moguće, budući da mi nemamo ovlasti provoditi naše ideje u djelo, a gradska vlast grada Vinkovaca djelomično kopira te iste naše ideje kroz principe kao, primjerice, “polus per polus”, sadnja patuljastih kultivara, uklanjanje velikih stabala… To su sve ideje koje mi promoviramo, a koje gradska vlast očito kopira od nas. Nama to zapravo laska, jer vidimo da netko u gradu prati naš rad i prepoznaje naše vrijednosti”, objašnjavaju i za kraj poentiraju:

“Kako je veliki hrvatski znanstvenik Nikola Tesla jednom izjavio “Nije mi žao što su ukrali moje ideje, već što nisu imali svoje.”

Ako Facebook procijeni da se ne radi o spornim aktivnostima, stranica će ostati aktivna dok god njeni kreatori imaju motiva održavati je, a do onda ćemo moći pratiti njihove ideje, koje se, nerijetko, čine poput parodije.

