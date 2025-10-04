Oglas

Projekt Zagreb

Najveći gradski projekt u povijesti: Zagreb ulaže u vodovod i odvodnju

author
Hina
|
04. lis. 2025. 16:11
Vatrogasci Zagreb, dani otvorenih vrata. Sinisa Jembrih, Tomislav Tomasevic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je u subotu da će se Grad prijaviti na raspisani natječaj resornog ministarstva za Projekt Zagreb, koji obuhvaća obnovu i širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje, te ustvrdio da ispunjavaju sve uvjete.

Oglas

"Grad Zagreb će se prijaviti na raspisani natječaj Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije budući da zadovoljava uvjete od 100 posto ishođenih građevinskih dozvola i 90 posto riješenih imovinsko-pravnih odnosa za sve parcele", rekao je Tomislav Tomašević novinarima na Danu otvorenih vrata Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Naglasio je da je Projekt Zagreb najveći gradski projekt u povijesti Zagreba kojeg će prijaviti na EU financiranje. Dodao je da kako očekuju većinsko sufinanciranje iz EU fondova, a preostali dio će se financirati iz državnog i gradskog proračuna

Ranija procjena bila je da se radi o projektu vrijednom oko 320 milijuna eura, međutim po novim procjenama, projekt će koštati bliže 400 milijuna eura, kažu u Gradu. 

Projekt Zagreb obuhvaća temeljitu obnovu i širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje s ciljem smanjenja gubitaka vode i pucanja cijevi.

U sklopu projekta izgradit će se i vodosprema Šalata te će se nadograditi pročistač otpadnih voda na treći stupanj, što značajno doprinosi nacionalnim ekološkim ciljevima.

Teme
Tomislav Tomašević Zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ