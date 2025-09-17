Oglas

PENAVA GA PODRŽAVA

Nakon DP-ovih poruka Turudiću "da se malo zaigrao", danas podrška: "Stao je iza koncerta Thompsona"

author
N1 Info
17. ruj. 2025. 18:58
Photo: Robert Anic/PIXSEL

"Ponaša se kao političar", "Provodi samovolju", "Malo se zaigrao" - sve su to rečenice s kojima je Domovinski pokret opisivao Ivana Turudića početkom godine u jeku tadašnje afere "Kalašnjikov" tadašnjeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre, a današnjeg saborskog zastupnika.

Zaokret za 180 zbog - Thompsona

Danas, niti godinu dana kasnije kažu da će podržati Turudićevo izvješće o radu DORH-a u 2024. godini. Tako su odlučili na sjednici predsjedništva stranke, a što je danas otkrio predsjednik stranke Ivan Penava u pomalo bizarnoj izjavi, prenosi Dnevnik.

"Ono što nas je ponukalo da promijenimo stav i da damo podršku radu glavnog državnog odvjetnika su situacije poput koncerta Marka Perkovića Thompsona kada se u dijelu medija i politike stvarala histerija da Zagrebom hodaju horde ustaša i ustaške divizije, a zapravo se radilo o rekordno posjećenom koncertu i glavni državni odvjetnik je svojim izjavama i pristupom dao ogroman doprinos onome što volim reći da je Hrvatska prodisala ulaskom DP-a u vlast", smatra Penava.

DP kao jedina nepoznanica u izvješću

Domovinski pokret bio je jedina nepoznanica kad je bila riječ o tome izvješću, a ovom odlukom predsjedništva stranke i to je razrješeno. Ukoliko dođe do glasanja o izvješću, a ono se može samo primiti na znanje, no ako se glasuje, dobit će podršku vladajuće koalicije.

Idućih tjedana vidjet će se hoće li se uopće glasati o izvješću, koje i da ne prođe na glasanju, to ne bi utjecalo na rad i na mandat državnog odvjetnika. Naravno, bila bi mu poslana poruka da nema povjerenje onih koji su ga birali.

Teme
domovinski pokret i turudić ivan penava ivan turudić izvješće o radu gdo-a podrška dp-a turudiću

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

