Napadač na šefa krim-policije više puta kazneno prijavljivan. Jagić: Očito netko svoj posao nije odradio kako treba

Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske, bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o ubojstvu šefa krim policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske Roberta Grileca.
Podsjetimo, jučer je u Krapini ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske Robert Grilec, a njega je s tri hica, u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina, ubio njegov sumještanin.
Nakon toga, istim vatrenim oružjem nanio je i sebi ozljede te je prevezen u KB Dubrava u Zagrebu.
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je da je osumnjičeni za ubojstvo policajca ranije više puta prekršajno i kazneno prijavljivan te da nije mogao zakonito posjedovati vatreno oružje, što će biti predmet kriminalističkog istraživanja.
"Ozbiljna poruka našem društvu"
Dubravko Jagić izrazio je sućut obitelj Grilec i svim kolegama: "Svima nam je teško jer smo policajci, a mogu misliti kako se njegova obitelj osjeća. Prije svega sućut i potpora cijeloj obitelji i do strane MUP-a i Sindikata policije, što god je potrebno, iako to, nažalost, neće vratiti kolegu. Ovo je jedna vrlo ozbiljna poruka našem društvu, koja nije dobra, i svim našim institucijama - treba svima objasniti da se policijski službenici moraju bolje zaštititi. Osoba koja je to učinila je više puta evidentirana u našem sustavu, ali po mom mišljenju ta osoba nije trebala biti na slobodi nego u nekakvoj instituciji koja se bavi problemima takvih osoba."
"Odemo na kavu i ne znamo što se može dogoditi"
Što je do sada učinjeno u smislu zaštite policijskih službenika?
"Naš posao ne traje samo dok smo na radnom mjestu u policijskoj postaji nego traje 24 sata, kada nismo na poslu, kada odemo na kavu nikada ne znamo što se može dogoditi. Ljudi moraju shvatiti da policijski službenik ne smije biti meta", smatra.
Jagić je ponovio da je počinitelj ranije prijavljivan institucijama: "Očito netko svoj posao nije odradio kako treba. Smatram da takve osobe nemaju što tražiti na ulici nego bi trebali biti u institucijama koje su za njih predviđene."
"Kazne moraju biti sankcionirajuće"
"To je problem našeg kompletnog sustava i svih institucija, moraju biti bolje povezane i mora se bolje prevenirati da ne dođe do takvih nemilih događaja. Ne bih želio da nakon ovoga događaja ostane sve samo priči i idemo dalje pa vidjet ćemo do kada imamo sreće. Treba se ozbiljno pristupiti tome, promijeniti svijest pojedinih građana i da znaju da je policajac tu da štiti i da služi. Prvo mora zaštititi sebe jer ako ne može zaštiti sebe, ne može ni druge. Kazne moraju biti sankcionirajuće, a ne stimulirajuće. Osoba koja je počinila nedjelo definitivno nije trebala biti na slobodi. Što se tiče drugih napada na policajce, postoje, ali ne možemo dozvoliti da ljudi kažu da je to njihov posao i da su to oni odabrali. Napad na policijskog službenika je napad na državu, građane, ako ideš napasti policajca nećeš se libiti napasti i bilo koga drugoga. Ta situacija se mora podići na daleko višu razinu."
