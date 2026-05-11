Napadač na šefa krim-policije više puta kazneno prijavljivan. Jagić: Očito netko svoj posao nije odradio kako treba

"To je problem našeg kompletnog sustava i svih institucija, moraju biti bolje povezane i mora se bolje prevenirati da ne dođe do takvih nemilih događaja. Ne bih želio da nakon ovoga događaja ostane sve samo priči i idemo dalje pa vidjet ćemo do kada imamo sreće. Treba se ozbiljno pristupiti tome, promijeniti svijest pojedinih građana i da znaju da je policajac tu da štiti i da služi. Prvo mora zaštititi sebe jer ako ne može zaštiti sebe, ne može ni druge. Kazne moraju biti sankcionirajuće, a ne stimulirajuće. Osoba koja je počinila nedjelo definitivno nije trebala biti na slobodi. Što se tiče drugih napada na policajce, postoje, ali ne možemo dozvoliti da ljudi kažu da je to njihov posao i da su to oni odabrali. Napad na policijskog službenika je napad na državu, građane, ako ideš napasti policajca nećeš se libiti napasti i bilo koga drugoga. Ta situacija se mora podići na daleko višu razinu."