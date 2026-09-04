Završeni javni pozivi. Ministar otkrio koliko je prijava stiglo za ugradnju dizala i uređenje pročelja

Prosječan trošak ugradnje jednog dizala je gotovo 115 tisuća eura, a država je za ovu godinu osigurala 2 milijuna eura i u prihvatljivim troškovima ugradnje sudjeluje s 33 posto. Da bi se prijava uopće razmatrala uvjeti su da fizičke osobe imaju više od 50 posto suvlasničkih dijelova zgrade, da ona ima najmanje tri kata ili manje ako u njoj stanuje osoba s invaliditetom, da je izrađen glavni projekt ugradnje dizala, da postoji suglasnost natpolovične većine suvlasnika, da imaju osiguran novac prema svom udjelu u sufinanciranju, a prednost će imati one jedinice lokalne samouprave koje su osigurale novac za sufinanciranje.