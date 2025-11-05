Nicolierova majka poslala važnu poruku uoči pogreba: "Ovo je sprovod, ja pokapam svoga sina"

Lyliane Fournier, majka vukovarskog heroja Jeana-Michela Nicoliera obratila se javnosti uoči njegovog posljednjeg ispraćaja, koji će se održati sutra. Fourniner je podsjetila da je prije svega riječ o pogrebu.
Jean-Michelova majka traži dostojanstven posljednji ispraćaj, doznaje RTL Danas.
"Zbog dostojanstva, smirenosti, poštovanja prema obitelji, molitve, Lyliane, Jean-Michelova majka, traži da nema bengalskih svjetala, da nema zastava, navode iz obitelji vukovarskog heroja.
"Ovo je sprovod, ja pokapam svoga sina", kazala je Lyliane Forunier.
Posljednji ispraćaj u Vukovaru
Vukovarski heroj Jean-Michel Nicolier na posljednji će počinak biti ispraćen sutra u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi.
Njegova majka i brat odlučili su da će ga pokopati u gradu za koji se borio i na kraju dao i svoj život. U Hrvatsku je stigao u ljeto 1991., nekoliko dana nakon 25. rođendana, a u obranu Vukovara uključio se kao pripadnik HOS-a.
Jean-Michel će biti pokopan uz najviše vojne počasti. Uz njegov lijes stajat će počasna straža i počasna desetina, a vojnici će nositi njegovu fotografiju, križ i odlikovanja. Obitelji će biti predana državna zastava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
