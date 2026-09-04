Nova redovna linija: U Zagreb stigao prvi zrakoplov Air Chine

Na dočeku leta uz hrvatske bilo je i šest novinara iz Kine, kao i predstavnici turističkih zajednica Zagreba, Zagrebačke županije i Velike Gorice te državni tajnici u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić te drugi uzvanici. Uz dobrodošlicu posadi zrakoplova i putnicima na novom letu, Duthilleul je istaknuo i važnost suradnje s Air China za poslovanje Zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman.