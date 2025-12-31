Oglas

planirane i kazne

Novi sustav mnogim poduzetnicima će donijeti probleme: "Ljudi ne razumiju da je to stvarno obaveza"

31. pro. 2025. 07:22
Fiskalizacija, račun, fiskalni račun, pixabay
Pixabay / Ilustracija

Ministar je istaknuo da su planirane i kazne, ali isključivo za one koji namjerno čine propuste.

Istječe rok poduzetnicima za prilagodbu na novi digitalni sustav fiskalizacije.
Uskoro se bez računa više nikome ne računa. I poduzetnici i računovođe upozoravaju - na terenu i dalje ima pomutnje, pitanja je mnogo, a dio troškova mogao bi i rasti.

U manjim trgovinama najteže je bilo, kažu, naći posrednika, piše Dnevnik.hr.

"Prema službenim podacima koje je dalo ministarstvo, to je negdje oko 100 tisuća poduzetnika koji nisu izabrali posrednika. Vjerujem da je danas nešto malo bolja situacija. Jedan poduzetnik kaže da čeka iza nove godine da vidi stanje na terenu, pa će onda izabrat posrednika. Ne razumiju ljudi da je to stvarno obaveza", poručila je Đurđica Mostarčić, sekcija računovođa HOK.

Od 1. siječnja eRačune izdavat će obveznici PDV-a, zaprimat će ih svi. I izdavatelj i primatelj - slat će podatke Poreznoj gdje će se automatski uspoređivati. Tu ulogu imaju posrednici. Tko, što kupuje ili prodaje i po kojoj cijeni - sve će se pratiti u realnom vremenu.

"Upita još uvijek imamo. l još uvijek ima tih situacija gdje nismo sigurni jel ide e-račun, račun o potrošnji, ali i KPD oznake, one su stvorile najveći problem u praksi", rekao je Ivan Petarčić, porezni savjetnik, RRIF.

Ministar ističe - iako postoje kazne, cilj nije represija onih koji griješe nenamjerno. Sve eventualne teškoće rješavat će se u hodu.

"Ukoliko se potvrdi da pojedini porezni obveznici, ponavljam, ukoliko takvih ima, namjerno čine propuste i opstruiraju sustav, namjerno nešto prikrivaju. Da ćemo takve nadzirati i da će za takve postojati kazne", rekao je Marko Primorac, ministar financija.

Teme
fiskalizacija 2.0 poduzetnici računi

