Novi sustav mnogim poduzetnicima će donijeti probleme: "Ljudi ne razumiju da je to stvarno obaveza"

"Prema službenim podacima koje je dalo ministarstvo, to je negdje oko 100 tisuća poduzetnika koji nisu izabrali posrednika. Vjerujem da je danas nešto malo bolja situacija. Jedan poduzetnik kaže da čeka iza nove godine da vidi stanje na terenu, pa će onda izabrat posrednika. Ne razumiju ljudi da je to stvarno obaveza", poručila je Đurđica Mostarčić, sekcija računovođa HOK.