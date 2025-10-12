Novi sustav ulaska u EU: Uskoro program olakšica za one koji često prolaze granicu?

Naglasio je kako će policajcima sada biti lakše izbrojati poštuje li neka osoba rok od maksimalno 90 dana boravka unutar nekog šestomjesečnog perioda.



"U biti se ništa nije promijenilo u smislu mogućnosti kratkotrajnog boravka. Svi državljani trećih zemalja koji su izuzeti od viza, smiju boraviti na području šengenskog prostora 90 dana u bilo kojih 180 dana. Graničnoj policiji je uvijek teško uvidom u putnu ispravu vidjeti pečate i prebrojati dane. Ovaj sustav automatski skenira isprave i točno se vidi koliko je dana osoba iskoristila. Ako netko prekorači rok, odbit će mu se ulazak u Hrvatsku ili će se donijeti odgovarajuće rješenje o povratku u njegovu zemlju", rekao je.