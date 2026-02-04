Objavljen poziv za dostavu podataka o azbestu na području Splita

Grad Split objavio je u srijedu poziv vlasnicima, odnosno korisnicima građevina i zemljišta na administrativnom području grada, da dostave podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest, kao i procjenu količine, vrste i statusa materijala koji sadržava azbest.
Kako se navodi u pozivu, prikupljeni podaci poslužit će za uspostavu baze podataka potrebne za planiranje sustava gospodarenja otpadom koji sadržava azbest, kao i za planiranje sufinanciranja uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih krovnih pokrova te odvoza azbestnih ploča i drugih materijala s lokacija na području Splita.
Iz Grada Splita pozivaju građane da se dostavom traženih podataka aktivno uključe u planiranje sustava gospodarenja otpadom, ističući da pravilno i savjesno postupanje s otpadom koji sadržava azbest doprinosi zaštiti okoliša i očuvanju zdravlja građana.
Rok za dostavu podataka je 27. veljače, a tekst poziva i obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama Grada Splita.
