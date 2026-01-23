Oboljelima od azbesta od 2019. isplaćeno više od 12 milijuna eura

"U brodogradnji se radi o zatvorenim prostorima gdje se i teško otklanjaju azbestna vlakna", rekla je državna tajnica odgovarajući HDZ-ovom Andri Krstuloviću Opari koji je upozorio da je nedavno u Splitu i okolici bio snažan prosvjed protiv talijanskog broda "Moby Dre" koji je trebao biti razmontiran u splitskom škveru i trebale su se skidati azbestne ploče.