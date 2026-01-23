Sabor jednoglasno podržao zakone o radnicima profesionalno izloženim azbestu: "Zašto se čekalo tri godine?"

Zakoni su dobri jer će pomoći ljudima koji su oboljeli, kazala je Irena Dragić (Klub SDP-a), dodavši da osim na posljedicama treba raditi i na prevenciji te otklanjanju uzroka i potencijalne opasnosti za građane. "Azbest je svuda oko nas, a mnogi nisu dovoljno informirani o njegovoj štetnosti. Skriven je u zidovima, krovovima, cijevima i podovima starih zgrada, zapravo je tihi ubojica čije posljedice udisanja mogu doći desetljećima nakon izlaganja”, upozorila je.