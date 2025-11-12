Hrvatske ceste
VIDEO / Najskuplji projekt nakon Pelješkog mosta: Kinezi će "razbiti" prometnu izolaciju hrvatskog grada
Prošla su dva desetljeća otkako je nastala ideja o brzoj cesti koja bi Požegu izravno povezala s autocestom A3, a ta ideja konačno će postati stvarnost. Nakon gotovo dvije godine od raspisivanja natječaja, kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC) uvedena je u posao izgradnje desnog kolnika brze ceste Brestovac Požeški – čvorište Godinjak, čime je započela realizacija jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Slavoniji.
Hrvatske ceste (HC) potpisale su s CRBC-om ugovor, vrijedan 159,8 milijuna eura, dok je austrijski Strabag s domaćim partnerima u natječaju ponudio 20 milijuna više. Proces izbora izvođača potrajao je više od godinu dana, a dodatnih šest mjeseci čekalo se na sve potrebne građevinske dozvole, piše tportal.
'Ova brza cesta predstavlja najveći pojedinačni projekt Hrvatskih cesta nakon Pelješkog mosta. To je veliki dan ne samo za hrvatsku cestogradnju, nego i za Požeško-slavonsku županiju, jer će biti bolje i sigurnije povezana s autocestom', izjavio je ministar prometa Oleg Butković na svečanom uvođenju izvođača u posao u Godinjaku.
Rok izgradnje je 48 mjeseci, što znači da bi cesta trebala biti završena krajem 2029. godine.
Trasa: Tunel Babja gora i pet vijadukata
Buduća brza cesta duga 16 kilometara (odnosno 14,75 kilometara po projektnoj dokumentaciji) povezat će Požeški Brestovac s čvorištem Godinjak, gdje će se kasnije spojiti na autocestu A3 Zagreb – Lipovac.
Trasa prolazi južno od naselja Daranovci, ulazi u šumsko područje Babje gore, gdje će se probiti jednocijevni tunel dug 1650 metara, te se potom prirodnom udolinom spušta prema naseljima Tisovac i Godinjak. Projekt sveukupno uključuje dva čvorišta, pet vijadukata, četiri nadvožnjaka te dva mosta.
Požega izlazi iz prometne izolacije
Za stanovnike Požeško-slavonske županije ova cesta znači kraj dugogodišnje prometne izolacije. Grad Požega i okolna naselja dosad su bila povezani sa svijetom državnom cestom D51, a ona zbog čestih klizišta i oštećenja ne zadovoljava suvremene standarde sigurnosti i protočnosti.
'Ovih 16 kilometara vrijedi više od same prometnice – oni će Požeško-slavonsku županiju staviti u ravnopravan položaj u pogledu prometa, gospodarstva i razvoja', poručio je premijer Andrej Plenković kada su Hrvatske ceste odabrale izvođača.
Nova brza cesta gradit će se uz trasu postojeće D51, a time će Požega napokon dobiti brzu i sigurnu vezu prema Zagrebu i Slavonskom Brodu.
Dugo planiran projekt i otkup zemljišta
Ideja o brzoj cesti koja bi Požegu spojila na autocestu postoji više od 20 godina, no tek je u posljednje dvije godine projekt dobio konkretne obrise. Hrvatske ceste su tijekom 2023. pokrenule otkup zemljišta na trasi, i to po cijenama od 1,90 eura po kvadratnom metru za poljoprivredno, 4,99 eura za građevinsko te 1,46 eura za šumsko zemljište.
Projekt se provodi u četiri faze i sada započinje prva od njih, a obuhvaća desni kolnik.
Spoj na autocestu i nastavak radova
Druga i treća faza uključuju spojnu cestu od čvora Godinjak do autoceste A3, čime će buduća brza cesta postati izravno povezana s autocestom Zagreb – Lipovac. Zbog dugog procesa odabira izvođača za glavni dio radova, Hrvatske autoceste su poništile raniji natječaj, ali je novi već raspisan.
Odluka o izvođaču očekuje se ovih dana, a vrijednost radova iznosi oko 16 milijuna eura. Četvrta faza predviđa izgradnju lijevog kolnika brze ceste Brestovac – Godinjak, no još nije poznato kada će biti raspisan natječaj za nju.
