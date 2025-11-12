'Ova brza cesta predstavlja najveći pojedinačni projekt Hrvatskih cesta nakon Pelješkog mosta. To je veliki dan ne samo za hrvatsku cestogradnju, nego i za Požeško-slavonsku županiju, jer će biti bolje i sigurnije povezana s autocestom', izjavio je ministar prometa Oleg Butković na svečanom uvođenju izvođača u posao u Godinjaku.