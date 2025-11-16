Policajci najavljuju prosvjed podrške kolegi osumnjičenom za prijetnje 19-godišnjaku

Prema priopćenju Općinskog državnog odvjetništva, provodi se istraga protiv 52-godišnjeg policijskog službenika zbog sumnje da je ispitivao dvojicu mladića (19 i 22 godine) na ponižavajući način, koji je uključivao prijetnje i zastrašivanje, kako bi od njih dobio obavijesti ili priznanje u vezi jednog prekršaja.