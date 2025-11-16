Oglas

Koprivnica

Policajci najavljuju prosvjed podrške kolegi osumnjičenom za prijetnje 19-godišnjaku

Hina
16. stu. 2025. 16:55
U prijepodnevnim satima (oko 10 h) dojava o postavljenim bombama dosla je i iz gotovo svih koprivnickih osnovnih i srednjih skola. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL, ilustracija

Ogranak Sindikata policije Hrvatske najavljuje da će u ponedjeljak na prosvjedu u središtu Koprivnice podržati kolegu koji se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je prijetio i zastrašivao 19-godišnjaka i 22-godišnjaka tijekom ispitivanja zbog jednog prekršaja.

Članovi sindikata iz koprivničko-križevačke podružnice, kako je potvrđeno Hini, prosvjedu će prisustvovati u znak podrške svome članu koji se nalazi u istražnom zatvoru. Naglašavaju da nisu organizatori okupljanja nego je tu ulogu preuzela obitelj osumnjičenog policijskog službenika.

„Podržavamo kolegu i očekujemo da se prema svima primjenjuju isti kriteriji“, poručio je Tomica Glavina, sindikalni povjerenik za Koprivničko-križevačku županiju.

Prema priopćenju Općinskog državnog odvjetništva, provodi se istraga protiv 52-godišnjeg policijskog službenika zbog sumnje da je ispitivao dvojicu mladića (19 i 22 godine) na ponižavajući način, koji je uključivao prijetnje i zastrašivanje, kako bi od njih dobio obavijesti ili priznanje u vezi jednog prekršaja.

Navodno prekoračenje ovlasti dogodilo se 7. listopada  u prostorijama policijske postaje u Koprivnici. 

Nakon ispitivanja okrivljenika, Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Teme
Istražni zatvor Koprivnica Policijska zlouporaba ovlasti Prosvjed Sindikalna podrška policija

