Anušić: Oružane snage RH sve snažnije, opremljenije i uvježbanije

"OSRH iz dana u dan postaju snažnije, bolje opremljene i uvježbanije. Tim ćemo putem nastaviti i dalje, a Vlada RH nastavit će provoditi zacrtane ciljeve razvoja i modernizacije Hrvatske vojske kako bi Oružane snage dosegnule razinu sposobnosti koja odgovara preuzetim obvezama RH u okviru NATO-a, uključujući i obveze potvrđene na summitu u Haagu", poručio je Anušić.