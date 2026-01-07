Oglas

"sol ne djeluje"

Odsječeno desetak sela: Cesta između Gračaca i Knina zbog leda ostaje zatvorena

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 19:52
06.01.2026., Gracac - Snjezni ugodjaj u Lici. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Desetak zaseoka u Gračacu još uvijek je odsječno zbog obilnog snijega. Ta situacija bi se trebala normalizirati tijekom noći, a najkasnije tijekom sutrašnjeg dana.

Oglas

Na nekim mjestima preko 70 centimetara

A koliko su službe imale posla govori i činjenica: Nešto što inače odrade za sat vremena, sada im je trebalo više od četiri sata. Problem tome bila je i ledena kiša koja je stvorila čvrstu podlogu u snijegu koji je pao naknadno. Ovdje ga je napadalo i preko 70 centimetara na nekim mjestima. 

"Led se drži, sol ne djeluje"

Nadcestar u Cestama Zadarske županije Stjepan Knežević otkrio je da je ovo jedan od zahtjevnijih situacija u zadnjih nekoliko godina. "Ledena kiša je padala 24 sata, na kolniku se stvara sloj od četiri centimetara leda. Mi smo ga uspješno topili jer su nam temperature to dozvoljavale.

Temperature su sada otišle i do minus osam, led se drži na cesti, sol ne djeluje", pojašnjava Knežević te upozorava da cesta koja povezuje Gračac i Knin zbog leda ostaje zatvorena cijelu noć, javlja Net.hr.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
gračac lika snijeg u hrvatskoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ