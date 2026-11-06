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INSTITUCIJE I DALJE ŠUTE

Zbog Dijane Zadravec otišao i deseti radiolog: Bolnica ih trenutno ima samo dvojicu!

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N1 Info
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06. stu. 2026. 16:35
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Dijana Zadravec
Matija Habljak/PIXSELL

Zbog povratka Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice otkaz je dao deseti radiolog u samo 11 dana.

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Riječ je o radiologu Klinike za tumore. Ovo je sedmi radiolog Klinike za tumore i sad ih ostaju samo dvojica, ekskluzivno doznaje Martina Pauček Šljivak iz 24sata.

Otkaz je danas već dao intervencijski radiolog iz Vinogradske. Također, ovo je sedmi radiolog Klinike za tumore i sad ih ostaju samo dvojica.

Sve je počelo u listpadu, kad je Dijana Zadravec objavila da želi povratak na mjesto predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

Radiolozi su promptno najavili da pripremaju radikalan potez ako ponovno bude imenovana.

Institucije nisu ništa poduzele, odnosno imenovali su Zadravec na natječaju novom šeficom unatoč najavama da će doći do masovnih otkaza i da će pacijenti biti ugroženi.

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Teme
dijana zadravec kbc otkazi radiologija sestre milosrdnice vinogradska

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