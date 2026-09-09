"Iz svega što sam ja vidio može se iščitati da su u bušotinama koje se nalaze neposredno uz samo odlagalište pronađene neke tvari, nigdje drugdje nisu pronađene. Ne postoji opasnost da bi vodovodna voda u Gospiću bila onečišćena, ne postoji hidrogeološka logika. Čak ne bih ni istraživao tu mogućnost, ali zbog interesa javnosti to bi trebalo držati pod monitoringom, čisto da ljudi budu mirniji. Ali tu stvarno nema nikakve šanse da se to dogodi", rekao je.