Oglasio se i Havel: Tko širi antisemitizam u našoj maloj zajednici?

24. tra. 2026. 13:09
21.03.2023., Zagreb - Boris Havel, povjesnicar, politolog, prevoditelj i strucnjak za Bliski istok, autor knjige "Izrael, narod rodjen u danu". Photo: Boris Scitar/PIXSELL
Nakon što su i uprava FPZG-a i Klub studenata osudili jučer održano, nenajavljeno gostovanje Idda Netanyahua, brata izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, upravo se oglasio i Boris Havel, profesor koji je Netanyahua mlađeg ugostio na Fakultetu.

"Tko širi antisemitizam u našoj maloj zajednici?

Predavanje uglednog liječnika, pisca povijesnih i satiričnih djela i političkog komentatora izraelskog društva, nekome smeta zato što je nečiji BRAT?

Kako to da im nije smetalo kad su na mojim predmetima gostovali drugi ugledni gosti s Bliskog istoka (između ostaloga veleposlanici Egipta i Irana, Imam Mohammad Tawhidi), također štićene osobe. Smeta im samo Židov?

Kolegiji koje držim prostor su (nadam se ne i oaza) pluralizma, tolerancije i akademske slobode. Uz brojne goste najrazličitijih svjetonazora, koji mogu kvalitetno govoriti o bliskoistočnim temama, studenti uživaju punu slobodu izraziti apsolutno svako mišljenje i stav, kroz pitanja i komentare. Studenti su to prepoznali i na moj ih je predmet (koji je izborni) upisano daleko više od predviđenog broja. To je dragocjeno povjerenje. Moji će predmeti ostati područje akademske slobode, pluralnosti i tolerancije. Za Židove i Arape jednako", napisao je na X-u.

Podsjetimo, zbog gostovanja Idda Netanyahua danas je reagirao i Klub studenata FPZG-a i Uprava Fakulteta.

Ni jedni ni drugi nisu znali da liječnik i dramaturg Netanyahu dolazi na kolegij "Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism" koji na FPZG-u drži prof. Havel.

