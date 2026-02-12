Oglas

dopuna pravilnika

Ogulin na zemljištu "uštedio" 2.5 milijuna eura

author
Hina
|
12. velj. 2026. 10:12
Dalibor Domitrović
N1

Grad Ogulin je uplatio 19.854,60 eura i tako uradio ključni korak prema završetku postupka prijenosa 43,5 hektara državnog šumskog zemljišta za proširenje poduzetničke zone, što je puno manje od 2,6 milijuna eura koliko je traženo u prosincu 2024., izvijestili su u četvrtak iz gradske uprave.

Iz ogulinske gradske uprave su podsjetili da je tada dostavljen obračun naknade s iznosom koji je višestruko veći od ranijih procjena neovisnih sudskih vještaka i da je Grad bio pod pritiskom da to plati i zaključi spor.

"Umjesto toga, gradska uprava odlučila je zaštititi javna sredstva i interese građana", napomenuto je.

Ulagani su prigovori, angažirani stručnjaci, održavane konferencije za tisak, raspravljalo se o tome na sjednicama Gradskog vijeća Ogulina, a pitanje je otvoreno i na nacionalnoj razini kada ga je iznosio ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović u Hrvatskom saboru kao zastupnik SDP-a.

Financijsko rasterećenje od 2,5 milijuna eura i dopuna Pravilnika

U priopćenju je navedeno da je ustrajnost Grada dovela do toga da nije preuranjeno plaćen iznos od 2,6 milijuna eura i do dopune Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište za jedinice lokalne samouprave s propisanim umanjenjem naknade od 99 posto.

Rečeno je da je novi obračun učinjen po tom propisu zaprimljen u ponedjeljak i da je iznos od 20.000 eura odmah podmiren.

"Razlika između prvotno traženih 2,6 milijuna eura i konačno plaćenog iznosa predstavlja financijsko rasterećenje od više od 2,5 milijuna eura – izravnu zaštitu proračuna i interesa građana Ogulina", istaknuto je iz ogulinske gradske uprave.

Sada su, ističu, ispunjeni svi formalni preduvjeti za nastavak postupka prijenosa zemljišta s Republike Hrvatske na Grad Ogulin i slijedi pribavljanje suglasnosti Ministarstva financija, razmatranje u Vladi te odobrenje Hrvatskog sabora.

"Po okončanju tog procesa zemljište prelazi u vlasništvo Grada i pristupa se komunalnom i infrastrukturnom opremanju zone", pojašnjavaju u priopćenju.

"Proširenje Poduzetničke zone znači nova ulaganja, nova radna mjesta i dugoročnu stabilnost ogulinskog gospodarstva", poručuju iz Grada.

Teme
Dalibor Domitrović Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu ogulin šumsko zemljište

