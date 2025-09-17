Glavni državni odvjetnik
Burno u Saboru, oporba prozivala Turudića: "Nisam ničiji potrčko ni lutka na koncu"
Lijeva oporba ustrajala je u srijedu u Saboru na optužbama da je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pristran te da štiti lik i djelo premijera Andreja Plenkovića, što je on odlučno odbacio.
"Nisam došao da bih branio lik i djelo predsjednika hrvatske Vlade, ja nemam mentora", odgovorio je Turudić na tvrdnje SDP-ovih Ane Puž Kukuljan i Sanje Bježančević da štiti lik i djelo premijera Plenkovića i da je preuzeo njegov obrazac ponašanja, bahatost i prijezir prema medijima.
Nakon što je podnio izvješće o radu državnih odvjetništava u 2024., Turudić je odbacio i ocjenu Sabine Glasovac (SDP) da hrvatski građani više vjeruju Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) nego Državnom odvjetništvu, spomenuvši slučaj bivšeg ministar zdravstva Vilija Beroša.
"Ja imam sasvim drugačije podatke - da građani više vjeruju DORH-u nego EPPO-u", kazao je. Govoreći o percepciji o svom imidžu, istaknuo je kako dobiva "dobre reakcije" javnosti.
"Nisam došao na ovu dužnost da budem popularan, nije mi bitno da budem vama simpatičan, bitno mi je da radim po zakonu", rekao je.
Turudić odbacuje teze da daje HDZ-ovim moćnicima signale
HDZ-ovi zastupnici su hvalili kadrovsko pomlađivanje DORH-a, popunjavanje upražnjenih mjesta, ali i sve učinkovitiji rad i smanjenje zaostataka, a iz SDP-a su ga prozivali zbog nečinjenja u predmetima teškima milijune eura, "kao što su Rimac, Tolušić, Kuščević", ali da je "vrlo revan" u slučajevima od par sto eura. Ocjenjuju i da podliježe političkom utjecaju, što potvrđuju, kazala je Ivana Marković, odluke koje se tiču interesa HDZ-a.
"Prva dva predmeta koja ste naveli su u nadležnosti EPPO-a pa pitajte njih. A što se tiče predmeta od nekoliko stotina eura, inicirajte izmjene zakona da to budu nekažnjiva djela pa nećemo ni to procesuirati", ironičan je Turudić.
Naglasio je kako je "slobodan, neovisan o bilo kojoj političkoj stranci, nisam ničiji potrčko ni lutka na koncu".
Na zahtjev Ante Babića (HDZ) da navede primjer da ne štiti nikoga, ne radi ni za jednog stranku te da nema povlaštenih, Turudić je naveo prošlotjednu akciju u Hrvatskim šumama.
Odbacuje oporbene teze
Odbacio je oporbene teze da daje HDZ-ovim moćnicima signale da se nešto spremna protiv njih. "To je vaša zlonamjerna insinuacija, nikoga nikada nisam obavijestio", poručio je SDP-ovu Mati Vukušiću.
Da ipak niste emancipirani od HDZ-a pokazuju djela, a to se vidi u slučaju Beroš koji ste oteli EPPO-u, ocijenila je Marija Lugarić (SDP) koju je, također, zanimalo je li slučajnost da su bivši HDZ-ovci Josip Škorić i Josip Šarić par dana prije uhićenja dali ostavke na svoje dužnosti.
"Nisam ništa oteo EPPO-u, to sam rekao 10 puta. Što se tiče ova dva postupka, oni su vođeni 2-3 godine prije nego sam ja došao, u odnosu jednog je podignuta optužnica, a u odnosu na drugog proširena je istraga", rekao je.
I o Brodosplitu
Marijani Puljak (Centar) poručio je, pak, da nikada nije s ikim pričao o tome kako riješiti problem Brodosplita, a pogotovo ne s nekim ministrima, dok je i Nikoli Grmoji (Most), koji mu je prigovorio zbog "kiseljenja" predmeta Gabrijele Žalac, kazao da se to zbivalo daleko prije njegovog dolaska na čelo DORH-a.
"Ne možemo", odgovorio je na pitanje Marina Živkovića (Možemo!) možemo li očekivati još neke večere umjesto postupaka, da za frendove poput Butkovića i Josipe ex. Rimac ne postoji trgovina utjecaja.
SDP-ov Arsen Bauk pitao ga je odakle mu informacija gdje je Siniša Hajdaš Dončić bio 16. rujna 2020. godine, a što je rekao da zna u jednoj emisiji.
"To sam rekao nakon što je on izrekao niz objeda na moj račun, da sam nekoj novinarki slao poruke u 2 sata u noći, što nije istina. Htio sam reći da znam niz podataka iz njegovog privatnog života koje su mi iznijeli njegovi prijatelji, ali nikada ih neću iznijeti javno jer nisam kao on, to je bio smisao", poručio je.
Turudića je dočekalo i pitanje o ustaškom pozdravu "Za dom spremni". "Mislite li i dalje da ispis tog pozdrava na majici nije ni prekršaj ni kazneno djelo, mislite li da bi djeca na prvi dan škole mogla biti postrojena s majicama sa tim zločinačkim natpisom", upitao ga je Ranko Ostojić (SDP).
Izvikivanje pozdrava ZDS je prekršaj, a pozivanje na mržnju i diskriminaciju pojedine manjinske zajednice kazneno djelo, a ovo s majicama je duboko uvredljivo, uzvratio je glavni državni odvjetnik.
Benčić: Zašto još nema natječaja za novog ravnatelja USKOK-a?
Zastupnike HDZ-a i DP-a zanimala su postupanja DORH-a u predmetima ratnih zločina i nestalih tijekom Domovinskog rata.
"Senzibiliziran sam za te predmete, ustrajat ću na njima i nikada se neću umoriti", naglasio je Turudić i pohvalio rad županijskih državnih odvjetništva koji rade na tim predmetima. Dodao je i kako je suradnja sa Srbijom na tim predmetima nikakva, odnosno da nema odgovora ni na jedan naš poziv.
Na pitanje Stipe Mlinarića (DP) je li ispitan Milorad Pupovac o tome što zna o slučaju dr. Ivana Šretera, Turudić je kazao da nije i predložio zastupniku da to predloži pa će biti ispitan kao što bi bio ispitan svaki drugi građanin Hrvatske. SDSS-ovu Anju Šimpragu zanimalo je što je s 26 ubojstava počinjenih nakon 'Oluje' koji nisu okarakterizirani kao ratni zločini, na što je glavni državni odvjetnik poručio kako ne zna o čemu se radi.
"Ratni zločin ne zastarijeva, svaki zločin treba istražiti i tu dajem punu podršku, ali ne znam o čemu se radi pa ne mogu ovako neodređeno govoriti", dodao je.
Zašto još nema natječaja za novog ravnatelja USKOK-a, zanimalo je Sandru Benčić (Možemo!), a Turudić odgovorio da je problem u zakonu koji propisuje predug radni staž. Najavio je skore izmjene Zakona o DORH-u kojima će se to promijeniti, kao i izmjene Zakona o kaznenom postupku u cilju ubrzavanja postupaka.
Vezano za curenje informacija iz izvida, nezavisna Boška Ban pitala ga je može li navesti konkretan slučaj da je to ugrozilo tijek ili ishod istrage, na što je Turudić poručio da neće i ne može jer bi postupao protivno zakonu. "Informacije neovlašteno izlaze iz sustava, siguran sam da ne iz DORH-a", dodao je.
O konkretnim predmetima Turudić nije govorio
O konkretnim predmetima Turudić nije želio govoriti, kao što je propalo vještačenje u slučaju Agrokor.
Da ne može odgovoriti jer bi kršio zakon rekao je i SDP-ovu Borisu Piližoti na pitanje zašto još nije optužen bivši predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, kojeg se tereti od bespravne gradnje do sumnji u trgovinu plinom. Isti odgovor dao je i Marijanu Pavličeku (Suverenisti) vezano za kupovinu glasova uoči drugog kruga lokalnih izbora u Vukovaru, a za što je optužio vrh DP-a. Izvidi su tajni, dodao je.
O nepravilnostima na izborima i za varaždinskog župana i zašto DORH ne poduzima ništa, pitao je SDP-ov Miroslav Marković. "Svaki građanin dužan je prijaviti kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, prijavite pa ćemo vidjeti", pozvao ga je Turudić.
Draženki Polović (Možemo) odgovorio je kako Robert Ježić još uvijek nije uplatio u državni proračun pet milijuna eura te pozvao sve da se to ne stavlja njemu ni DORH-u na teret. Podsjetio je kako ga je upravo on kao sudac prije 15 godina naložio vraćanje novca. "On je svojim postupanjem pobijedio pravni sustav RH i ja sam veliki pesimist hoće li ikada taj iznos biti unesen u državi proračun", rekao je.
Jandroković konstatirao: Jedna od najintenzivnijih rasprava
Predsjednici Antikorupcijskog vijeća Mireli Ahmetović (SDP), koja ga je pitala zašto se ne odaziva na sjednice tog tijela, kazao je da nigdje ne piše da mora doći. "Moramo dati tražene podatke i mi vam uredno odgovaramo, ali nisam dužan dolaziti, posebno ne na vaše političke eskapade", istaknuo je.
Na pitanje Urše Raukar Gamulin (Možemo) hoće li se smjena čelnih ljudi u poreznom Uskoku odraziti na rad DORH-a i Uskoka u borbi protiv korupcije, Turudić je poručio kako tu ne vidi nikakav problem jer ne surađuju s osobama nego s institucijama.
Na kraju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković konstatirao kako se čak 57 zastupnika javilo za repliku. "Jedna od najintenzivnijih rasprava nakon uvodnog izlaganja", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare