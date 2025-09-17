Burno u Saboru, oporba prozivala Turudića: "Nisam ničiji potrčko ni lutka na koncu"

Na pitanje Stipe Mlinarića (DP) je li ispitan Milorad Pupovac o tome što zna o slučaju dr. Ivana Šretera, Turudić je kazao da nije i predložio zastupniku da to predloži pa će biti ispitan kao što bi bio ispitan svaki drugi građanin Hrvatske. SDSS-ovu Anju Šimpragu zanimalo je što je s 26 ubojstava počinjenih nakon 'Oluje' koji nisu okarakterizirani kao ratni zločini, na što je glavni državni odvjetnik poručio kako ne zna o čemu se radi.