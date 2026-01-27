Oglas

Opljačkana poslovnica pošte u Zagrebu

Hina
27. sij. 2026. 21:46
Nepoznati počinitelj opljačkao je poslovnicu pošte u Ulici Ante Topića Mimare na Malešnici u Zagrebu, priopćila je u utorak Policijska uprava zagrebačka.

Uz prijetnju oštrim predmetom dvjema zaposlenicama, nepoznati je počinitelj otuđio novac, navodi policija.

Ozlijeđenih nije bilo, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

pljačka pošta zagreb

