Oporba o Plenkovićevom govoru: "Izvješće nema veze sa stvarnošću"
Nakon što je premijer Andrej Plenković u srijedu Saboru podnio godišnje izvješće o stanju nacije, oporba ga je kritizirala zbog "samohvale, pričanja bajki, friziranja i manipuliranja podacima", ocjenjujući da izvješće "nema veze sa stvarnošću i pokazuje da postoje dvije Hrvatske".
"Premijer je govorio o dosljednosti, a ono u čemu su vlade Andreja Plenkovića pokazale dosljednost je u odnosu prema ženama, kao i u korupciji, koja i dalje cvjeta. Uhićen vam je ministar zdravstva jer je bio dio zločinačke skupine koja je izvlačila novac iz zdravstvenog sustava, još jedan ministar je s posla poslan u zatvor, a u stopu vas prati i partner u Vladi. Fina družina", poručila je u Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a).
Kritizirala je, kao i ostatak oporbe, Vladu zbog divljanja inflacije, rasta cijena hrane i nekretnina, slabe iskorištenosti EU fondova, "davanja mrvica" umirovljenicima. Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a prozvao je premijera Andreja Plenkovića zbog "apologije ustaštva i fašizma", ustvrdivši kako je najodgovorniji što su ustaška obilježja i pozdravi postali normalni u 2025. godini i što je otvorio vrata dvostrukim konotacijama.
Orešković (DOSiP): Sabor je postao pokretna traka za listu Plenkovićevih želja
Premijerovo izvješće potpuno je odvojeno od realnosti, složna je oporba. "Hrvatska je danas partijski zarobljena država, urušen je demokratski ustroj države", dodala je u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSiP-a Dalija Orešković navodeći kako se to "ogleda u radu DORH-a i USKOK-a, obezglavljenog Vrhovnog suda i regulatornih antikorupcijskih tijela, pokušaju političke kontrole Ustavnog suda, gušenju glasa građana i medija".
"Sabor je postao pokretna traka za listu Plenkovićevih želja, a Hrvatska je talac njegova ega. Bivši ministar Vili Beroš zbir je svih politika i moralnih vrijednosti HDZ-a. Takva je država i pravo stanje nacije danas", kazala je.
Iz Kluba SDP-a kažu da zbog "zaglupljujućeg friziranja podataka, notorne manipulacije činjenicama i stvarnosti u kojoj živimo te pričanja bajki" izvješće neće podržati.
"Čuli smo jako puno samohvale, ali ono što je premijer prešutio je da oko 200.000 građana ima blokirane račune, da se radnici u prehrambenoj industriji štrajkom i prosvjedima moraju boriti za povećanje plaća, da su mu učitelji štrajkali zbog loših uvjeta rada, da obiteljski liječnici pucaju po šavovima, a bolnice nemaju novca za lijekove", istaknula je SDP-ova Mirela Ahmetović.
Ahmetović (SDP) o čemu premijer nije govorio; Raspudić (nezavisni): Izvješće treba shvatiti kao fikciju
Premijer nije govorio o ministrici kulture koju se povezuje s aferom Geodezija, bivšoj ministrici Žalac koja se uputila na odsluženje zatvorske kazne zbog korupcije, kaosu u Jadroliniji i ZTC-u, kriminalu u Hrvatskim šumama, pritiscima HDZ-a na institucije, maloljetničkom nasilju, umirovljenicima koji žive na rubu siromaštva, nabrajala je zastupnica.
"Ovo izvješće nema nikakve sa stvarnošću, pokazuje da postoje dvije Hrvatske, ne valja, kao ni ova Vlada. Hrvatska zaslužuje bolje", poručila je.
Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) istaknuo je kako izvješće treba shvatiti kao fikciju. O borbi protiv korupcije s ovom oligarhijom na vlasti je iluzorno govoriti, kazao je, te kao ključnu zamjerku Vladi naveo što nije iskoristila "povijesnu priliku" kad je riječ o iskorištavanju EU sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Smatra da veće napore treba uložiti u rješavanje stambenog pitanja mladih, borbu protiv inflacije i veće mirovine.
"Premijer je danas vrlo malo ili gotovo ništa govorio o međunarodnoj politici, ne znamo tko su naši glavni saveznici, svjedočimo potpunoj promjeni EU politike, posebno oko migranata i klimatskih ciljeva, a ništa o svemu tome nismo čuli", naveo je dodavši kako je potrebno da više gledamo svoja, a ne briselska posla.
Ni oni, najavio je, izvješće neće podržati.
Hodžić (Klub nacionalnih manjina): Pohvalan je smjer u kojem je Vlada vodila državu u proteklom razdoblju
Umjesto stvarnih reformi provodilo se administrativno održavanje postojećeg stanja, ustvrdio je Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) te naveo kako je profitabilnost domaćih tvrtki u 2024. bila na 55 posto ispod prosjeka EU, da je produktivnost pala za 1,4 posto, a da smo po konkurentnosti na 53. mjestu, odnosno dva mjesta niže nego prošle godine.
"U pravosuđe su uložena značajna sredstva, poboljšani su uvjeti, no sve to nije značajno ubrzalo postupke te i dalje 75 posto građana ne vjeruje u neovisnost našeg pravosuđa. Reforma zdravstva nije reforma nego krpanje. Obrazovanje je možda jedini sustav koji trpi kontinuirane reforme u ovih 35 godina, no iskustvo nas uči da od toga neće biti ništa", ocijenio je.
Za razliku od oporbe, član vladajuće većine Armin Hodžić (Klub nacionalnih manjina) pohvalio je smjer u kojem je Vlada vodila zemlju u proteklom razdoblju. Unatoč izazovnom međunarodnom okruženju, Hrvatska je uspjela očuvati političku stabilnost i ostvariti gospodarski rast, rekao je. Naglasio je kako je u RH dostignut visok standard prava i konzumiranja prava nacionalnih manjina te da se vodi skrb o svim skupinama društva.
"Raduje nas što se u vladinim politikama jasno vidi načelo socijalne osjetljivosti, nastojanje da gospodarski uspjeh bude praćen smanjenjem nejednakosti, brigom za umirovljenike, mlade obitelji, kao i za manjinske zajednice", naveo je Hodžić.
