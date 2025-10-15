Oporba o Plenkovićevom govoru: "Izvješće nema veze sa stvarnošću"

"Premijer je govorio o dosljednosti, a ono u čemu su vlade Andreja Plenkovića pokazale dosljednost je u odnosu prema ženama, kao i u korupciji, koja i dalje cvjeta. Uhićen vam je ministar zdravstva jer je bio dio zločinačke skupine koja je izvlačila novac iz zdravstvenog sustava, još jedan ministar je s posla poslan u zatvor, a u stopu vas prati i partner u Vladi. Fina družina", poručila je u Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a).