Optužno vijeće će odlučivati o optužnici protiv Danke Derifaj

Splitski Općinski sud nije prihvatio izdavanje kaznenog naloga protiv novinarke Danke Derifaj i još dvije osobe zbog narušavanja nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona te je odlučio spis dostaviti sudskom optužnom vijeću koje će odlučiti o osnovanosti optužnice, doznaje se na tom sudu.
Oglas
U slučaju da optužnica bude potvrđena spis se vraća raspravnom sucu nakon čega optužnica ide okrivljenicima na odgovor te kreće sudski postupak.
Kako je objasnila Jasenka Pavlović, glasnogovornica Općinskog suda, državno odvjetništvo na općoj razini, a ne samo za taj konkretan prijedlog, ima pravo predložiti kazneni nalog.Sud ga nije obavezan prihvatiti iz bilo kojeg razloga.
"U ovom predmetu se ništa neuobičajeno nije dogodilo što bi mijenjalo smjer dosadašnjeg postupka. Samo idemo jednim uobičajenim putem, a ne skraćenim. Optužnica ide optužnom vijeću na potvrđivanje, a ako se potvrdi tad se okrivljenicima dostavlja na odgovor. Nakon njihovog odgovora se ide u postupak", kazala je Pavlović.
Odvjetnica Danke Derifaj, Jadranka Sloković, medijima je izjavila kako je sutkinja donijela rješenje kojim ne prihvaća prijedlog za podizanje kaznenog naloga smatrajući da zapravo nema osnova za njegovo izdavanje.
Sloković je dodala da će optužno vijeće odlučiti ide li taj postupak dalje ili će se obustaviti, odnosno odbaciti optužnica jer istraga nije ni vođena ili će biti vraćeno državnom odvjetništvu zbog neke eventualne dopune ili će ono, što je treće rješenje, potvrditi optužnicu.
Optužnica je podignuta protiv novinarke i još dvije osobe zbog narušavanja nepovredivosti doma te se za njih tražila zatvorska kazna od četiri mjeseca uvjetno na godinu dana.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas