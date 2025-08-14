Oglas

Kriminalizacija novinarstva

HND o optužnici protiv Derifaj: Zastupnici koji su glasali za Lex AP i Turudića sudionici su udara na javni interes

author
N1 Info
|
14. kol. 2025. 20:25
PXL_Derifaj
Emica Elvedji/PIXSELL

Hrvatsko novinarsko društvo u četvrtak je objavilo priopćenje u kojem izražava duboku zabrinutost zbog informacije da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

Podsjećaju da je riječ o događaju iz kolovoza 2021. godine kad su, tijekom snimanja emisije "Potraga", ušli na terasu koja je navodno u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Prema informacijama kojima HND raspolaže, pri podizanju optužnice nije uzeto u obzir da je Danka Derifaj tada obavljala svoj novinarski posao u javnom interesu. Takav pristup zabrinjava jer pokazuje nerazumijevanje uloge novinara i istraživačkog novinarstva u demokratskom društvu.

Potpuno je nesporno da je riječ bila o javnom interesu o tome je li jedan dio terena u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona ili ne, a novinarka je to istraživala. Ona nije znala da je to područje njegovog vlasništva, pa da bi svjesno i namjerno ušla na teritorij druge osobe.

Postupala je u javnom interesu i obavljala svoj posao, pa tako niti policija koja je tada izašla na uviđaj nije utvrdila postojanje bilo kakvog kaznenog djela ili prekršaja.

Ovo je prvi slučaj u gotovo tri desetljeća da DORH podiže optužnicu protiv novinara zbog postupanja tijekom obavljanja profesionalnog zadatka, što dodatno ugrožava khke medijske slobode u Hrvatskoj. Upozoravali smo na vrijeme, a sada ponavljamo - svi saborski zastupnici i zastupnice koji su glasali za Lex AP i Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika sudionici su udara na javni interes i pravo građana na informaciju.

Dodatno, HND podsjeća na slučaj kolegice Melite Vrsaljko, kojoj je prije više od godinu dana neovlašteno ušla u kuću i fizički je napala druga osoba. U tom predmetu optužnica još uvijek nije podignuta, što otvara pitanja o dosljednosti i jednakosti postupanja državnog odvjetništva u sličnim slučajevima.

Novinarsko izvještavanje o pitanjima od javnog interesa - uključujući i sporove vezane uz imovinu i moguće zlouporabe prostora - ne smije se kriminalizirati. Pravna praksa mora biti dosljedna i jednaka prema svim građanima, bez obzira na njihov društveni status ili političku moć. Državne institucije trebaju zaštititi novinare kada obavljaju svoj posao, a ne ih stavljati u položaj u kojem je novinarski rad izjednačen s kaznenim djelom.

Pozivamo DORH da u žalbenim i budućim postupcima uzme u obzir kontekst obavljanja novinarskog posla i javni interes, a sudove da prilikom odlučivanja sagledaju širi društveni značaj zaštite slobode medija. Pozivamo također javnost i medijsku zajednicu da se solidariziraju s novinarima i novinarkama koji su izloženi pritiscima zbog svog profesionalnog rada jer bez slobodnog novinarstva nema ni slobodnog društva.

HND će o ovom slučaju obavijestiti sve međunarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode govora te pružati podršku svojim članovima u zaštiti profesionalnih prava i sloboda", završno poručuju u priopćenju.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

