Hrvatsko novinarsko društvo u četvrtak je objavilo priopćenje u kojem izražava duboku zabrinutost zbog informacije da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.
Podsjećaju da je riječ o događaju iz kolovoza 2021. godine kad su, tijekom snimanja emisije "Potraga", ušli na terasu koja je navodno u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Prema informacijama kojima HND raspolaže, pri podizanju optužnice nije uzeto u obzir da je Danka Derifaj tada obavljala svoj novinarski posao u javnom interesu. Takav pristup zabrinjava jer pokazuje nerazumijevanje uloge novinara i istraživačkog novinarstva u demokratskom društvu.
Potpuno je nesporno da je riječ bila o javnom interesu o tome je li jedan dio terena u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona ili ne, a novinarka je to istraživala. Ona nije znala da je to područje njegovog vlasništva, pa da bi svjesno i namjerno ušla na teritorij druge osobe.
Postupala je u javnom interesu i obavljala svoj posao, pa tako niti policija koja je tada izašla na uviđaj nije utvrdila postojanje bilo kakvog kaznenog djela ili prekršaja.
Ovo je prvi slučaj u gotovo tri desetljeća da DORH podiže optužnicu protiv novinara zbog postupanja tijekom obavljanja profesionalnog zadatka, što dodatno ugrožava khke medijske slobode u Hrvatskoj. Upozoravali smo na vrijeme, a sada ponavljamo - svi saborski zastupnici i zastupnice koji su glasali za Lex AP i Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika sudionici su udara na javni interes i pravo građana na informaciju.
Dodatno, HND podsjeća na slučaj kolegice Melite Vrsaljko, kojoj je prije više od godinu dana neovlašteno ušla u kuću i fizički je napala druga osoba. U tom predmetu optužnica još uvijek nije podignuta, što otvara pitanja o dosljednosti i jednakosti postupanja državnog odvjetništva u sličnim slučajevima.
Novinarsko izvještavanje o pitanjima od javnog interesa - uključujući i sporove vezane uz imovinu i moguće zlouporabe prostora - ne smije se kriminalizirati. Pravna praksa mora biti dosljedna i jednaka prema svim građanima, bez obzira na njihov društveni status ili političku moć. Državne institucije trebaju zaštititi novinare kada obavljaju svoj posao, a ne ih stavljati u položaj u kojem je novinarski rad izjednačen s kaznenim djelom.
Pozivamo DORH da u žalbenim i budućim postupcima uzme u obzir kontekst obavljanja novinarskog posla i javni interes, a sudove da prilikom odlučivanja sagledaju širi društveni značaj zaštite slobode medija. Pozivamo također javnost i medijsku zajednicu da se solidariziraju s novinarima i novinarkama koji su izloženi pritiscima zbog svog profesionalnog rada jer bez slobodnog novinarstva nema ni slobodnog društva.
HND će o ovom slučaju obavijestiti sve međunarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode govora te pružati podršku svojim članovima u zaštiti profesionalnih prava i sloboda", završno poručuju u priopćenju.
