Mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban u petak je, dva dana prije održavanja nedjeljnih parlamentarnih izbora, optužio svoje "protivnike" za sudjelovanje u "organiziranom pokušaju upotrebe kaosa, pritiska i međunarodne demonizacije kako bi osporili odluku mađarskog naroda".
Oni "kuju zavjeru sa stranim obavještajnim službama, ne prežu ni pred čim da bi preuzeli vlast", objavio je na Facebooku, osudivši "prijetnje nasiljem" usmjerene protiv svojih pristaša, "izmišljene optužbe o izbornoj prijevari" i "unaprijed organizirane demonstracije" čak i prije prebrojavanja glasova.
Viktor Orban, koji je na vlasti od 2010., priželjkuje i peti mandat.
Njegov suparnik, konzervativni i proeuropski orijentirani političar Peter Magyar, daleko je ispred u neovisnim anketama.
I on je, prije posjeta američkog potpredsjednika J. D. Vancea Budimpešti tijekom ovog tjedna upozorio na pokušaj Sjedinjenih Država utječu na izbore, a i stručnjaci tvrde da postoje dokazi o kontinuiranim ruskim naporima o miješanju u kampanju u korist Viktora Orbana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
