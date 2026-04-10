VIDEO, FOTO / Putnici iz BiH iz Srbije satima u kolonama čekaju ulazak u Hrvatsku

Od danas započinje puna primjena sustava Entry/Exit (EES), odnosno pojačanih i kontinuiranih kontrola na svim ulazima i izlazima iz zemalja Europske unije i šengenskog prostora. Uz to, pred nama je produženi vikend, pa se očekuje povećan promet prema turističkim destinacijama i odmaralištima.
Oglas
Kako je priopćio BIHAMK, pojačan je promet na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje, dok se zadržavanja bilježe i na drugim prijelazima, javlja N1 BIH.
Reporterka N1 Srbija izvijestila je s graničnog prijelaza Bajakovo/Batrovci kako su zadržavanja značajna, a prema procjenama kolone čekaju i do tri sata. Takva situacija posljedica je kombinacije pojačanog prometa zbog blagdanskog vikenda u Srbiji i početka pune primjene novog sustava kontrole.
Sustav EES u potpunosti zamjenjuje ručno pečatiranje putovnica biometrijskim skeniranjem za državljane zemalja izvan EU, uključujući i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Putnici koji ulaze u EU morat će pri dolasku u šengenski prostor ostaviti otiske prstiju i fotografiju.
Poseban izazov predstavlja prvi prelazak granice za osobe koje dosad nisu putovale u EU, kao i za državljane trećih zemalja koji planiraju kratkotrajan boravak. Umjesto dosadašnjeg pečata u putovnici, njihov će se prolazak prvi put digitalno evidentirati, što dodatno produljuje vrijeme obrade na granici.
Što je EES sustav?
EES je automatizirani informatički sustav koji bilježi osobne podatke putnika, podatke o putnim ispravama, biometrijske podatke te datum i mjesto ulaska i izlaska, uz poštovanje temeljnih prava i zaštite podataka. Sustav evidentira i odbijanja ulaska, a primjenjuje se u 29 europskih zemalja s ciljem povećanja sigurnosti i boljeg nadzora prekoračenja boravka.
Iako je sustav najavljen kao učinkovitiji i moderniji način kontrole granica, u prvim danima njegove pune primjene očekuju se gužve i dulja čekanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas